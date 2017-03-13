۲۸ هزار نفر در استان قزوین انتخابات را برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری برگزار شد اظهارداشت: نقش مردم در عرصه های مختلف انقلاب بسیار مهم و حیاتی و سرنوشت ساز است و هرجا لازم بوده حضور یافته و نقش آفرینی کرده اند.

وی افزود: انتخابات فرصت خوبی برای تحقق مردم سالاری دینی است و همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند از جمله رسانه ها باید شرایط را به گونه ای فراهم کنند که درنتیجه آن شاهد تقویت وحدت در جامعه وحضور حداکثری مردم در انتخابات آینده باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: صندوق رای یکی از مراکزی است که مردم با ایفای نقش کلیدی خود سرنوشت خود را بدست کسانی می سپارند که مورد تاییدشان است و حضور در انتخابات نیازمند وحدت است.

شاهرخی تصریح کرد:در استان قزوین با کلید خوردن انتخابات که با فرمان وزیر کشور آغاز میشود همه امکانات خود را بکار خواهیم گرفت تا انتخاباتی قانونی، آرام و سالم برگزار شود.

وی اضافه کرد:باسازوکاری که درکشور وجود دارد همواره بستر رقابت پاک فراهم بوده و مانیزتلاش می کنیم با حفظ بیطرفی کامل خود برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند را محقق کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: نخبگان، گروههای سیاسی، نامزدها و طرفداران وظیفه دارند با رعایت اخلاق اسلامی و قانون مداری برای تحقق انتخاباتی باشکوه تلاش کنند.

رای مردم حق الناس است

وی گفت:صندوقهای رای امانت مردم ورای مردم حق الناس است و همه باید تلاش کنیم از این آراء صیانت شود.

شاهرخی در ادامه بیان کرد:استان قزوین در شرایط مطلوبی برای برگزاری انتخابات قرار دارد و با بستر سازی لازم امیدواریم این رویداد سیاسی مهم را با نشاط و باشکوه برگزار کنیم.

وی درادامه یادآورشد:همزمانی سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و انتخابات میان دوره ای خبرگان و مجلس شورای در برخی استانها حساسیت و اهمیت این دوره را دوچندان کرده است و ما نیز در استان همه امکانات و نیروی خود را برای این کار تجهیز کرده ایم.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین اضافه کرد: در ۲۵ اسفند ماه با صادرشدن دستور عملیاتی اجرایی از سوی وزارت کشوربا آمادگی فرمانداران ثبت نام نامزد شوراها از ۳۰ اسفند ماه تا ششم فروردین آغاز می شود.

انتخاب ۳۳۴۸ نفر در شوراهای شهری و روستایی استان

وی بیان کرد: رسیدگی به صلاحیت نامزدها از ۱۷ تا ۲۳ فروردین به مدت یک هفته انجام می شود و زمان ابلاغ و تایید توسط بخشداری و فرماندارری ها دوم اردیبشهت ماه سال آینده است.

شاهرخی اظهارداشت:در۱۷ اردیبشهت ماه نظرقطعی و نهایی هیئت نظارت اعلام میشود و از ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت لیست نهایی آگاهی می شود.

وی گفت: زمان تبلیغات هم از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت خواهد بود و از ۲۸ این ماه تبلیغات ممنوع شده و روز ۲۹ اردیبشهت زمان رای گیری است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین افزود:از ۲۵ اسفند به مدت ۶۶ روز درگیر مسائل انتخابات خواهیم بود.

وی بیان کرد: در شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت تعداد ۵ عضو اصلی در شوراها داریم و سه نفر عضو علی البدل که در شهرهای بالای ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر تعداد اعضا اصلی ۷ نفر و علی البدل ۵ نفر خواهد بود.

شاهرخی تصریح کرد: شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دارای ۹ عضو اصلی و شش عضو علی البدل هستند که شاهد کاهش این تعداد هستیم.

وی گفت: در شوراهای روستایی نیز برای روستاهای دارای ۱۵۰۰ نفر جمعیت تعداد ۳ نفر، بالای ۱۵۰۰ نفر تعداد ۵ نفر به عضویت شوراها درخواهند آمد.

۲۸ هزار نفر دست اندرکار انتخابات استان قزوین

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: در استان قزوین بیش از ۲۸ هزار نفر در قالب هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی و نیروهای امنیتی و انتظامی کار برگزاری انتخابات را انجام خواهند داد.

وی گفت: در روستاهای استان قزوین تعداد ۳ هزار و ۱۲۵ نفر و در شهرها ۲۲۳ نفر و در مجموع سه هزار و ۳۴۸ نفر از سوی مردم برای حضور در شوراهای اسلامی شهری و روستایی برگزیده خواهند شد.

شاهرخی اضافه کرد: از مجموع ۲۵ شهر استان تعداد ۲۰ شهر دارای شورای ۵ نفره با جمعیت ۵۰ هزار نفر و تعداد ۴ شهر شورای هفت نفره و شورای شهر قزوین دارای ۹ نفر عضو خواهد بود.

وی یادآورشد: انتخابات در ۵۹۵ روستای استان نیز برگزار می شود که تعداد ۵۵۵ روستا دارای شورای سه نفره و ۴۰ روستا دارای شورای ۵ نفره خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: همچنین ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ تا ۲۴ در سه روز انجام می شود و تبلیغات از هشتم تا ۲۷ اردیبهشت خواهد بود.

وی بیان کرد: ممنوعیت تبلیغات ریاست جمهوری از ۲۸ اردیبهشت آغاز میشود وانتخابات در ۲۹ اردیبهشت همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

شاهرخی اظهارامیدواری کرد با همکاری همه مردم شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوهریال قانونی و آرام وسالم در استان باشیم.