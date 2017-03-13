۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳

نامه «حسن روحانی» تسلیم امیر کویت شد

سفیر ایران در کویت نامه رئیس جمهور کشورمان را تسلیم شیخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، سفیر ایران در کویت در دیدار با مقامات این کشور نامه رئیس جمهور ایران را تسلیم پادشاه کویت کرد.

«علی رضا عنایتی» سفیر ایران در کویت با «صباح خالد الحمد الصباح» معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و نامه «حسن روحانی» ریاست جمهوری ایران را به وی تحویل داد تا تسلیم شیخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» پادشاه این کشور کند.

در روزهای اخیر حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یک شبکه بحرینی به نام اللؤلؤة تصریح کرد: حدود یک سال و نیم پیش آقای دکتر روحانی نامه ای را در خصوص نگرانی که در مورد برجام در منطقه پیش آمده نوشتند و به صراحت اعلام کردند ما برای رفع سوءتفاهم ها و توسعه همکاری همه جانبه آمادگی کامل داریم. پاسخ به این نامه زمان بر بود پاسخ به این نامه، اخیرا امیر کویت با اعزام وزیر خارجه خود پاسخ دادند و به نوعی اعلام آمادگی کردند برای آغاز یک گفتگو بین کشورهای حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران. ما با بسیاری از این کشورها رابطه نزدیک داریم.

