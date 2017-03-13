نفت آبادان هم مغلوب الریاضی لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های نفت آبادان و الریاضی لبنان به عنوان نخستین دیدار روز دوم هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا امروز در امان اردن برگزار شد.

در این دیدار که از گروه اول مسابقات برگزار شد، نماینده لبنان با ۸ اختلاف امتیاز و با نتیجه ۷۳ بر ۶۵ نفت آبادان را شکست دادند.

الریاضی که عنوان نایب قهرمانی دوره پیش این رقابت‌ها را در اختیار دارد، در حالی مقابل نفت به برتری دست یافت که روز گذشته نیز پتروشیمی را متحمل شکست کرده بود؛ ضمن اینکه نفتی‌ها نیز روز گذشته مقابل نماینده فلسطین صاحب برتری شده بودند.

پتروشیمی و شیمیدر دیگر نمایندگان ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا هستند.

پتروشیمی که مدافع عنوان قهرمانی است، از دقایقی پیش به مصاف رام‌الله فلسطین رفته است.

شیمیدر هم که روز گذشته با قرعه استراحت روبرو بود، امروز با المینای عراق دیدار خواهد کرد.

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا به مدت یک هفته در اردن ادامه خواهد داشت.

در پایان این رقابت‌ها، سه تیم از سه کشور صاحب سهمیه آسیا خواهند شد.