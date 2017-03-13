به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی یکی از بازیکنان ترکیب اعزامی تیم پتروشیمی به محل برگزاری مسابقات غرب آسیا در اردن بود؛ این در حالی است که پیش از دیدار دوم این تیم در این رقابت‌ها، وی از سوی کادر فنی کنار گذاشته شد.

دلیل مشخصی برای این تصمیم از سوی مربیان و مدیریت باشگاه پتروشیمی اعلام نشده است؛ فقط بر این موضوع تأکید شده که انجام این کار به صلاح تیم بوده است.

پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیاست؛ این تیم روز گذشته مقابل الریاضی لبنان نایب قهرمانی دوره پیشین این رقابت‌ها شکست خورد و امروز نیز دومین دیدار خود را برابر رام‌الله فلسطین برگزار می‌کند.