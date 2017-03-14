کاهش عفونت های تنفسی با ویتامین D

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، این عفونت ها شامل سرماخوردگی، برونشیت و ذات الریه است.

محققان دانشگاه کوئین مری لندن در بررسی آزمایشات مربوط به افراد مصرف کننده مکمل های ویتامین D دریافتند مصرف این مکمل ها با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به افراد مبتلا به عفونت های تنفسی همراه بود.

یافته های این مطالعه تاکید می کند که مواد غذایی باید با ویتامین D تحت فرآوری قرار گیرند تا کمبود این ویتامین در بین جمعیت کاهش یابد.

محققان در این مطالعه داده های مربوط به ۲۵ مطالعه مربوط به مکمل ویتامین D را بررسی کردند که بیش از ۱۱ هزار بزرگسال و کودک در آن شرکت کرده بودند.

بررسی ها وجود رابطه بین مصرف مکمل های ویتامین D و کاهش احتمال ابتلا به عفونت های تنفسی را نشان داد.