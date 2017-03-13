به گزاش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری بعد از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه حوزه علمیه علاوه بر تربیت طلاب متخصص فعالیت های تبلیغی و ترویج فرهنگ دینی را نیز انجام می دهد، لذا در این راستا برنامه‌ها و طرح‌های ویژه‌ای در سال ۹۵ اجرا شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های اجرا شده در این راستا در سال ۹۵ اعزام مبلغ در مدارس، مقاطع مختلف است که مورد توجه دانش آموزان و اولیاء آنها قرار گرفت.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر بیان کرد: طرح بینات یکی دیگر از برنامه های تبلیغی حوزه علمیه بود که مربوط به فعالیت های تبلیغات در مناطق عمومی است.

خدری با اشاره به بروز فرقه‌های مختلف در جامعه افزود: یکی دیگر از برنامه ها برگزاری دوره ویژه طلاب جهت نقد فرقه های انحرافی بوده است.

وی گفت: در سال ۹۵ همایش‌های مختلفی برگزار شده که از آنها می‌توان به حوزه انقلابی و تبیین مفهوم به معنای حوزه انقلابی و راه های رسیدن به آن و نشست مقابله با نفوذ به ویژه در مراکز فرهنگی اشاره کرد.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به گسترگی شبکه‌های اجتماعی در کشور توجه به این امر در فعالیت‌های تبلیغی از اولویت‌ها بوده است.

خدری از هدفمندی شهریه طلاب خبر داد و گفت: با این طرح بسیاری از طلاب و اساتیدی که در قم حضور دارند به استان بازمی‌گردند.

وی به راه‌اندازی مرکز مشاوره دوره اسلامی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در این راستا فعالیت خوبی انجام شده که از جمله آن می‌توان به برگزاری دوره برای ۶۰ نفر از اساتید حوزه اشاره کرد.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر از پذیرش حوزه علمیه استان خبر داد و گفت: ثبت نام در حوزه علمیه با مراجعه به آدرس اینترنتیwww.howzeh-qom.ir انجام می‌شود و تا ۱۵ فرودین ۹۶ ثبت‌نام‌ها ادامه خواهد داشت.

خدری با بیان اینکه سطح چهار به مدرسه علمیه اضافه شده است، عنوان کرد: طلاب هیچ نیازی به مهاجرت ندارند و این برای حوزه علمیه استان یک موفقیت است.