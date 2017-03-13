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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۰

مدیر کل محیط زیست لرستان:

دستگاه‌های مختلف برای صیانت از طبیعت در روز«سیزده‌بدر»مشارکت کنند

دستگاه‌های مختلف برای صیانت از طبیعت در روز«سیزده‌بدر»مشارکت کنند

خرم‌آباد- مدیرکل محیط‌زیست لرستان تأکید کرد: دستگاه‌های مختلف استان برای صیانت از طبیعت در روز «سیزده‌بدر» مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند در جلسه انس با طبیعت در سخنانی با اشاره به چالش های زیست محیطی در کشور اظهار داشت: طی سال های اخیر شاهد آلودگی ها آب و خاک، سموم کشاورزی، ریزگردها و ... در سطح کشور هستیم.

وی با بیان اینکه این امر موجب شده که حفظ محیط زیست به عنوان اولویت اصلی همه مسئولین و مردم قرار گیرد گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید داشته اند که مسئله محیط زیست مربوط به این دولت و آن دولت نیست بلکه همگی مسئول حفظ آن هستند.

 مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه در این راستا امیدواریم که همه دستگاههای اجرایی در این حوزه فعال باشند گفت: این امر در روز طبیعت باید نمود بیشتری پیدا کند.

فتحی بیرانوند تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم امسال با برنامه ریزی منسجم تری نسبت به سالهای قبل، کار حفاظت از عرصه های طبیعی را در روز انس با طبیعت به نحو شایسته انجام دهیم.

کد مطلب 3931758

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