به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند در جلسه انس با طبیعت در سخنانی با اشاره به چالش های زیست محیطی در کشور اظهار داشت: طی سال های اخیر شاهد آلودگی ها آب و خاک، سموم کشاورزی، ریزگردها و ... در سطح کشور هستیم.
وی با بیان اینکه این امر موجب شده که حفظ محیط زیست به عنوان اولویت اصلی همه مسئولین و مردم قرار گیرد گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید داشته اند که مسئله محیط زیست مربوط به این دولت و آن دولت نیست بلکه همگی مسئول حفظ آن هستند.
مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه در این راستا امیدواریم که همه دستگاههای اجرایی در این حوزه فعال باشند گفت: این امر در روز طبیعت باید نمود بیشتری پیدا کند.
فتحی بیرانوند تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم امسال با برنامه ریزی منسجم تری نسبت به سالهای قبل، کار حفاظت از عرصه های طبیعی را در روز انس با طبیعت به نحو شایسته انجام دهیم.
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