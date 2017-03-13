به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند در جلسه انس با طبیعت در سخنانی با اشاره به چالش های زیست محیطی در کشور اظهار داشت: طی سال های اخیر شاهد آلودگی ها آب و خاک، سموم کشاورزی، ریزگردها و ... در سطح کشور هستیم.

وی با بیان اینکه این امر موجب شده که حفظ محیط زیست به عنوان اولویت اصلی همه مسئولین و مردم قرار گیرد گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید داشته اند که مسئله محیط زیست مربوط به این دولت و آن دولت نیست بلکه همگی مسئول حفظ آن هستند.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه در این راستا امیدواریم که همه دستگاههای اجرایی در این حوزه فعال باشند گفت: این امر در روز طبیعت باید نمود بیشتری پیدا کند.

فتحی بیرانوند تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم امسال با برنامه ریزی منسجم تری نسبت به سالهای قبل، کار حفاظت از عرصه های طبیعی را در روز انس با طبیعت به نحو شایسته انجام دهیم.