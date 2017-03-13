۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۳

برای شرکت در دور جدید مذاکرات صلح سوریه؛

هیأت روسیه، سوریه و سازمان ملل وارد شهر «آستانه» شدند

وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که هیأت سوریه، روسیه و سازمان ملل برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه وارد شهر آستانه شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت خارجه قزاقستان در بیانیه ای از ورود برخی از هیأت های شرکت کننده در مذاکرات صلح سوریه به شهر آستانه خبر داد.

این وزارت خانه تصریح کرد: هیأت سوریه، روسیه و سازمان ملل برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه وارد شهر آستانه شده اند.

بر اساس اعلام وزیر خارجه قزاقستان، مذاکرات «آستانه ۳» قرار است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (۲۴ و ۲۵ اسفند ماه) در این شهر برگزار شود.

دور نخست مذاکرات سوریه با هدف حل و فصل درگیری ها در این کشور با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه در ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) سال ۲۰۱۷ و دور دوم آن نیز در ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید.

گفتنی است، دور چهارم مذاکرات ژنو موسوم به «ژنو ۴» نیز در ۳ مارس سال جاری میلادی (۱۳ اسفند ماه) در ژنو سوئیس به کار خود پایان داد.

