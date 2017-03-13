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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

مدیرکل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری:

۳۰۰۰دانش آموز چهارمحالی در مسابقات ورزشی شرکت کردند

۳۰۰۰دانش آموز چهارمحالی در مسابقات ورزشی شرکت کردند

شهرکرد- مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری از شرکت سه هزار و ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر استان چهارمحال و بختیاری در مسابقات ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: مرحله استانی مسابقات  ورزشی دانش آموزان استان با شرکت یک هزار و ۸۰۰ دانش آموز دختر و یک هزار و ۶۰۰ دانش آموز پسر مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: این مسابقات در ۱۵ رشته ورزشی از جمله هندبال، تنیس روی میز، والیبال، بسکتبال، بومی محلی، بدمینتون، فوتسال، طناب زنی، شطرنج، دوومیدانی و شنا در سالن‌های ورزشی شهید فهمیده، سعدی، عفاف و شهدای دانش آموزشهرکرد ودر شهرستان های بروجن و فارسان اجرا شد.

وی با اشاره به برگزاری مرحله کشوری این مسابقات در تابستان سال آینده، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در دو دوره گذشته میزبان مرحله کشوری مسابقات قهرمانی دوومیدانی و شنای دانش آموزان کشور بوده است.

کد مطلب 3931760

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