۳۰۰۰دانش آموز چهارمحالی در مسابقات ورزشی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: مرحله استانی مسابقات ورزشی دانش آموزان استان با شرکت یک هزار و ۸۰۰ دانش آموز دختر و یک هزار و ۶۰۰ دانش آموز پسر مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: این مسابقات در ۱۵ رشته ورزشی از جمله هندبال، تنیس روی میز، والیبال، بسکتبال، بومی محلی، بدمینتون، فوتسال، طناب زنی، شطرنج، دوومیدانی و شنا در سالن‌های ورزشی شهید فهمیده، سعدی، عفاف و شهدای دانش آموزشهرکرد ودر شهرستان های بروجن و فارسان اجرا شد.

وی با اشاره به برگزاری مرحله کشوری این مسابقات در تابستان سال آینده، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در دو دوره گذشته میزبان مرحله کشوری مسابقات قهرمانی دوومیدانی و شنای دانش آموزان کشور بوده است.