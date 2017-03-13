ترامپ به وعده انتخاباتی خود عمل نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دونالد ترامپ که پیشتر در زمان برگزاری کارزار انتخاباتی خود قول داده بود که حتی یک دلار هم حقوق دریافت نکند اکنون از ارائه اطلاعات در خصوص دریافت حقوق خود طفره می رود.

به گفته منابع خبری آمریکا حقوق رئیس جمهوری آمریکا مبلغی معادل ۴۰۰ هزار دلار در سال است. مبلغی که کاخ سفید هنوز از اعلام دریافت و یا عدم دریافت آن توسط رئیس جمهوری آمریکا خودداری کرده است.

ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود و در مصاحبه با برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی سی بی اس گفته بود: اگر (به عنوان رئیس جمهور آمریکا) انتخاب شوم هیچ حقوقی دریافت نخواهم کرد.

نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که ترامپ حقوق خود را به وزارت خزانه داری آمریکا هدیه خواهد کرد.

این درحالیست که وزارت خزانه داری آمریکا و اداره امور کارکنان این وزارتخانه نیز اکنون از ارائه اطلاعات در خصوص دریافت و یا عدم دریافت این حقوق توسط ترامپ خودداری می کنند.