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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

فرمانده انتظامی لردگان:

تصادف کامیون با پژو در لردگان دو کشته برجای گذاشت

تصادف کامیون با پژو در لردگان دو کشته برجای گذاشت

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از برخورد یک دستگاه کامیون با سواری پژو ۴۰۵ در محور لردگان به سردشت با دو کشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، خسرو نجفی گفت: در پی وصول گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور لردگان به سردشت، بلافاصله ماموران انتظامی و پلیس راه به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه دراین تصادف یک دستگاه کامیون با سواری پژو ۴۰۵ در محور لردگان به سردشت برخورد کرده است، گفت: متاسفانه بر اثر این حادثه راننده و سرنشین خودرو سواری پژو ۴۰۵ در صحنه تصادف کشته شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناس تصادفات پلیس راه، انحراف به چپ راننده کامیون اعلام شده است.

کد مطلب 3931764

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