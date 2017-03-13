تصادف کامیون با پژو در لردگان دو کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، خسرو نجفی گفت: در پی وصول گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور لردگان به سردشت، بلافاصله ماموران انتظامی و پلیس راه به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه دراین تصادف یک دستگاه کامیون با سواری پژو ۴۰۵ در محور لردگان به سردشت برخورد کرده است، گفت: متاسفانه بر اثر این حادثه راننده و سرنشین خودرو سواری پژو ۴۰۵ در صحنه تصادف کشته شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناس تصادفات پلیس راه، انحراف به چپ راننده کامیون اعلام شده است.