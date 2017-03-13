صنایع پائین دستی نفت در خوزستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد توسعه نفت، گاز پتروشیمی خوزستان اظهار کرد: شهرک تخصصی تکمیلی صنایع پتروشیمی در ابعاد سه هزار هکتار در منطقه محور ماهشهر - امیدیه را در دستور کار داریم. خوشبختانه خوزستان ظرفیت های بسیاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی دارد که باید استفاده مطلوب از آنها را داشته باشیم.

وی افزود: از سه هزار هکتار مورد نیاز برای ساخت شهرک تخصصی صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی بالغ بر ۶۰۰ هکتار آن به صنایع پایین دستی و بقیه مساحت باقیمانده را برای صنایع با ارزش افزوده بالا اختصاص می دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه با توجه به وجود ظرفیت های فعلی در خوزستان اولویت به احداث صنایع با ارزش افزوده بالا اختصاص دارد، تصریح کرد: در گذشته رویکرد تمام سرمایه گذاری ها در حوزه صنایع بزرگ بود و بخش خصوصی و یا دولتی تمایل کمی نسبت به سرمایه گذاری در صنایع پایین دست داشتند.

حسن زاده اضافه کرد: سرمایه گذاری ها باید در حوزه صنایع با ارزش افزوده بالا باشد چون در منطقه پتروشیمی طرح ها و فرصت های بسیاری برای دستیابی به ارزش افزوده بالا وجود دارد.

وی تأکید کرد: تاکنون ظرفیت سازی بالغ بر ۲۶ میلیون تن در پتروشیمی استان صورت گرفته ولی عمده صادرات آنها مواد خام است پس باید تلاش کنیم که آخرین زنجیره نهایی این صنعت که همان صنایع پایین دستی و تکمیلی هست را نیز راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در تلاشیم تا موافقت محیط زیست و منابع طبیعی را برای احداث صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی را در محور امیدیه به ماهشهر و یا هندیجان جلب کنیم چون هم اکنون در خود منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجازه گسترش طرح های در دست اجرا از سوی محیط زیست صادر نمی شود.

وی خبر داد: قطعا با راه اندازی سایت گاز بید بلند گاز زیادی در استان تولید می شود.