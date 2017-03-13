استان قزوین آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد سفرهای نوروزی عصر دوشنبه در استانداری قزوین برگزار شدتا کارهای انجام شده برای پذیرایی از مسافران نوروزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در این جلسه علی فرخزاد اظهارداشت: در این ایام شاید برخی از تعطیلات نوروزی سوء استفاده کرده و نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام کنند که باید دستگاههای مرتبط با گشت های مشترک در این زمینه برنامه مدونی داشته باشند و از آن جلوگیری کنند.

فرخزاد بیان کرد:با استقرار پایگاههای سیار و ثابت نیروهای امدادی هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، پلیس راه، و راهداری امیدواریم ایام بدون حادثه ای را سپری کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد:تامین سوخت جایگاههای سی ان جی و بنزین، تعیین شیفت درمانگاه ها و کلینیک های درمانی و دستگاههای اجرایی خدمات رسان در این ایام ضروری است.

وی تصریح کرد: با توجه به برگزاری جشنواره بازی و اسباب بازی در قزوین که بازدیدکنندگان زیادی خواهد داشت باید برای تامین پارکینگ در محدوده سرای سعدالسلطنه پیش بینی لازم انجام شود.

فرخزاد گفت: نصب تابلوهای معرفی بناهای تاریخی و هدایت مسافران نوروزی، برای استفاده از جاذبه های گردشگری و تامین ارزاق عمومی و آرد نانوایان از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: آموزش و پرورش هم برای اسکان مسافران برنامه ریزی لازم را انجام دهد تا فرهنگیان بتوانند ایام خوشی را در استان سپری کنند.

در این جلسه مسئولان دستگاههای اجرایی برنامه های خود را در ایام نوروز مطرح کردند.



