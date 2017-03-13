۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۶

مدیر کل مدیریت بحران لرستان تاکید کرد:

ضرورت ارائه آموزش‌های لازم برای کاهش خسارت‌ها در حوزه محیط‌زیست

خرم آباد- مدیر کل مدیریت بحران لرستان بر ضرورت ارائه آموزش های زیست محیطی برای کاهش خسارت ها در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در جلسه ستاد انس با طبیعت در سخنانی با اشاره به تغییرات اقلیمی در جهان اظهار داشت: امسال میزان بارندگی ها در لرستان نسبت به سال گذشته ۱۵۰ میلی متر کاهش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: با این وجود با توجه به اینکه این بارش ها به طور عمده به صورت برف بوده ذخیره مناسبی برای فصل گرما در استان و همچنین استفاده کشاورزان خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت حفظ و صیانت از طبیعت تاکید کرد و گفت: در این راستا مسئولان و دستگاههای اجرایی استان در کنار مردم باید به وظایف خود عمل کنند.

آریایی با بیان اینکه برخی از مردم ناآگاه خسارت های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کنند گفت: در این راستا باید اقدام به آگاه کردن اقشار مختلف مردم کرد و این امر نیز با ارائه آموزش ها لازم و فرهنگسازی میسر می شود.

وی با اشاره به نقش تاثیر گذار رسانه ملی برای ارائه آموزش های زیست محیطی تصریح کرد: به طور حتم ارائه این آموزش ها در کاهش خسارت ها در روز انس با طبیعت تاثیر گذار خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان از آمادگی این نهاد برای ارائه خدمات لازم در روز انس با طبیعت خبر داد و گفت: مدیریت بحران لرستان با بسیج همه امکانات همکاری لازم را با سایر دستگاههای استان در روز انس با طبیعت خواهد داشت.

