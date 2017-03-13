مسئله ساخت نیروگاه برق در محور امیدیه ماهشهر حل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد توسعه نفت، گاز خوزستان اظهار کرد: مسئله نیروگاه برق بین امیدیه و ماهشهر حل شده و بنا بر ساخت آن است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مقدار خوراک مورد نیاز برای صنایع پایین دستی پتروشیمی باید تعیین شود، گفت: همچنین باید تعیین شود که چه مقدار از صنایع پایین دستی پتروشیمی بدون نیاز به گاز قابلیت راه اندازی در شهرک ویژه صنایع پایین دستی پتروشیمی را دارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: وقتی وزیر نفت اعلام می کند که منطقه ویژه پتروشیمی شماره دو در کنار منطقه ویژه شماره یک ساخته شود یعنی با هدفی این مسئله را اعلام می کند که از آن جمله می توان به کاهش هزینه های میلیون دلاری اشاره کرد.

شریعتی در واکنش به کاهش سهم خوزستان در تولید ناخالص ملی گفت: این کاهش به دلیل تأثیر تحریم ها بر کاهش تولید نفت بوده و قطعا با افزایش میزان تولید نفت به تبع نیز میزان مشارکت استان در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می کند.

وی در ارتباط با الزامات راه اندازی شهرک صنعتی خاص راه اندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی در خوزستان با تأکید بر مطرح شدن این طرح در کارگروه آمایش گفت: در ابتدا باید امکان سنجی و مطالعات اولیه انجام و در مرحله بعد نیز تیم جانمایی آن با عضویت اعضای ذیربط تشکیل شود. در نهایت هم باید مجوزهای لازم را از دستگاه های مربوطه اخذ کرد.