مرکزی آماده واگذاری زمین برای سرمایه گذاری شرکت های چینی است

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون عصر دوشنبه در در نشست با معاون استاندار و جمعی از سرمایه گذاران استان هوبی چین در اراک اظهار داشت: آمادگی داریم محلی برای سرمایه گذاری به منظور احداث شهرک صنعتی در استان مرکزی با سرمایه گذاری شرکت های چینی مهیا شود و ضوابط واگذاری زمین را به مسئولان استان هوبی چین اعلام خواهیم کرد تا مباحث مرتبط را به صورت شفاف در اختیارشان قرار داده باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: در فضای بعد از برجام شاهد حضور کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم این درحالی است که کشور چین با هیئت ایرانی در مذاکرات هم همراهی داشته و رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری و افزایش روابط اقتصادی در کشور ایران نشان داده است.

وی افزود: نخست وزیر کشور چین در سال های اخیر سفری به کشور ایران داشت که در این سفر وزرای صنعت دو کشور تفاهم‌نامه همکاری در راستای ایجاد شهرک‌های صنعتی امضا کردند و کشور چین آمادگی دارد تا در نقاط مستعد کشور اقدام به ساخت شهرک صنعتی کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: استان مرکزی دارای ظرفیت‌های بسیاری است که باتوجه به ظرفیت‌هایی مانند وجود فرودگاه، قرارگرفتن در محور کریدوری مواصلاتی کشور، تنوع آب و هوایی و صنایع بسیار زیاد موجود در استان موثعیت خوبی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شده است.

افشون تصریح کرد: موضوع سرمایه‌گذاری در استان مرکزی توسط هیئت‌های تجاری چینی در مراحل پایانی قرار دارد که البته در این راستا و همانطور که قبلا اعلام کرده ایم، آماده همکاری با کشور چین برای سرمایه‌گذاری هستیم.

معاون استاندار هوبی کشور چین: زمینه های همکاری را بررسی می کنیم

در این جلسه همچنین، چن ون های، معاون استاندار استان هوبی کشور چین اظهار داشت: شرکت های زیادی در استان هوبی چین وجود دارد که ظرفیت سرمایه گذاری در استان مرکزی را دارند و مایل به این سرمایه گذاری ها هستند.

وی افزود: شهر اوهان مرکز استان هوبی چین، نزدیک به یکصد دانشگاه دارد و سومین شهر دانشگاهی چین است و دولت چین سرمایه گذاری هنگفتی در هوبی انجام داده و این شهر شش ماهواره در مدار زمین دارد.

معاون استاندار استان هوبی کشور چین خاطرنشان ساخت: در این جلسه مسئولان یازده شرکت چینی موفق حضور دارند و دعوت می کنیم از غرفه این شرکت ها در نمایشگاهی که در هتل امیرکبیر اراک برپا می شود بازدید گردد تا ظرفیت این شرکت ها را شناسایی شود.

چن ون های تصریح کرد: این شرکت ها در زمینه صنعت و کشاورزی از دانش خوبی برخوردارند و بهره گیری از دانش آنها به مدرنیزه کردن کشاورزی کمک می کند

وی ادامه داد: ما طبق قانون دولت چین، باید ۶۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنیم که مایل هستیم این سرمایه گذاری هر چه زودتر انجام پذیرد، البته نمی توانیم یک مرتبه تصمیم گیری کنیم و این شراکت زمان می برد و نیاز به هماهنگ شدن و برقراری یک شراکت مشترک المنافعی دارد.

معاون استاندار استان هوبی کشور چین اضافه کرد: ما زمینه های سرمایه گذاری را در بازگشت به چین مورد بررسی قرار خواهم داد و با دولت نیز مطرح می کنیم و این تصمیم گیری شش ماه زمان می برد، بنابراین قدم اول را برمی داریم و امیدوارم این همکاری نتیجه خوبی در آینده داشته باشد.