کردستان سومین استان بیکارکشور/نرخ بیکاری استان به ۲۰.۵ درصدرسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران چکیده ای از طرح آمارگیری نیروی کار زمستان امسال را منتشر کرده است که براساس این طرح نرخ بیکاری در استان کردستان ۲۰.۵ درصد بوده است.

نرخ بیکاری یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها محسوب می شود و این طرح به منظور برآورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، روستایی وتغییرات سالانه استان ها اجرا می شود.

براساس جدیدترین داده های مرکز ملی آمار ایران بالاترین نرخ بیکاری به ترتیب متعلق به استان های کرمانشاه با ۲۴.۴ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۲۲.۶ و کردستان با ۲۰.۵ درصد بوده است.

نرخ بیکاری کردستان در پاییز امسال ۱۶ درصد بوده است و این نرخ در استان در زمستان ۹۴، ۲۱.۲ درصد بود که بازهم در این فصل سال گذشته سومین استان بیکار کشور بودیم.

این آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری در استان کردستان در زمستان امسال نسبت به فصل گذشته افزایش داشته ولی نسبت به فصل مشابه آن در سال ۹۴ کاهش داشته است.

براساس همین آمار نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت اقتصادی) کردستان در زمستان امسال ۴۲.۱ درصد بوده که این میزان در زمستان سال گذشته ۴۱.۲ درصد بوده است.

افزایش میزان بیکاری در استان کردستان در شرایطی به این میزان افزایش پیدا کرده است که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده بیش از 50 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان تعطیل شده اند.

چندی قبل سید احسن علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی میزان بیکاری در استان کردستان را رقمی بیش از 25 درصد عنوان کرد بود.

یکی دیگر از نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کردستان طی هفته گذشته اعلام کرد که کردستان 12 هزار فارغ التحصیل بیکاری مرتبط به رشته های فناوری اطلاعات دارد.

رقم واقعی میزان بیکاری در استان کردستان طی سالهای اخیر همواره یکی از مسائل مورد مناقشه بین مسئولان دولتی و نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی بوده است و همواره دولتی ها این رقم را کمتر اعلام کرده و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم را بالاتر اعلام می کردند.