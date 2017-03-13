به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛ دکتر اسداله رازانی در جلسه ای با یک هئیت سرمایه گذار برای احداث یک شهرک دارویی در استان افزود: همه مدیران در استان ملزم به استقبال و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری هستند و طی چند مدت گذشته تلاش شده تا مزیت های مختلفی برای این مهم در استان شکل بگیرد.

وی اظهار داشت: ما از هر گونه سرمایه گذاری در استان حمایت و همراهی می کنیم و در این راستا بسترهای مهمی مانند معافیت مالیاتی و گمرکی و ایجاد زیرساخت های لازم و استقبال مدیران از طرح های سرمایه گذاری در استان فراهم شده است.

استاندار کرمانشاه گفت: مجموعه مدیریتی استان در حد توان و تلاش امورات مربوط به طرح های سرمایه گذاری پیگیری می کند و نمونه این موضوع پیگیری مستمر برای حل مشکل چندین طرح سرمایه گذاری در استان بوده و افراد سرمایه گذاری که با جدیت به دنبال سرمایه گذاری در استان هستند، مطمئن باشند که از سوی مدیریت ارشد استان حمایت و پشتیبانی خواهند شد.

دکتر رازانی با اشاره به اقدامات در حال انجام در استان برای کمک به روند توسعه گفت: در حال حاضر اقدمات خوبی در زمینه تسریع در اجرای طرح راه آهن، راهها و دیگر موضوعات که می تواند برای جذب سرمایه گذاری مفید باشد، در استان در حال انجام است.

وی گفت: آنچه که واقعیت است و می تواند هم برای جذب سرمایه گذاری و هم کمک به افزایش سرمایه گذاری در استان موثر باشد به سرمایه گذاران گفته می شود و خوشبختانه در حال حاضر مزیت های خوب و اثربخشی برای جذب سرمایه گذاری در استان شکل گرفته است.

در این جلسه روند اجرایی طرح شهرک دارویی که دارای چندین فاز اجرایی می باشد و قرار است در استان احداث شود، مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح با مشارکت طرف داخلی و خارجی انجام می شود و برای فاز اول این طرح اعتباری بالغ بر ۱۱۳ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و این شهرک دارویی دارای ۴۰ الی ۵۰ واحدای مختلف دارویی خواهد بود.