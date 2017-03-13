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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۴۸

بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا ـ اردن؛

پتروشیمی مقابل نماینده فلسطین پیروز شد

پتروشیمی مقابل نماینده فلسطین پیروز شد

تیم بسکتبال پتروشیمی دومین دیدار خود در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا را با ۳۳ اختلاف امتیاز مقابل نماینده فلسطین به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پتروشیمی که روز گذشته در اولین دیدار خود در رقابت‌های باشگاه‌های غرب آسیا مقابل الریاضی لبنان متحمل شکست شد، امروز در چارچوب دومین روز این مسابقات، به مصاف رام‌الله فلسطین رفت و با نتیجه ۱۰۰ بر ۶۷ به برتری دست یافت.

پتروشیمی که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا است، فردا سومین دیدار خود در این رقابت‌ها مقابل نفت آبادان برگزار می‌کند.

نفت آبادان بعد از پیروزی مقابل نماینده فلسطین در اولین دیدار خود، امروز مقابل الریاضی متحمل شکست شد.

شیمیدر دیگر نماینده ایران در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا است؛ این تیم از گروه دوم این رقابت‌ها شامگاه دوشنبه به مصاف المینای عراق می‌رود.

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا به مدت یک هفته در امان اردن ادامه دارد.

در پایان این رقابت‌ها، سه تیم از سه کشور صاحب سهمیه آسیا می‌شود.

کد مطلب 3931799
زینب حاجی حسینی

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