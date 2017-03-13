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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۴

لیگ برتر بسکتبال؛

پیروزی شهرداری تبریز در آخرین دیدار سال ۹۵ لیگ بسکتبال

پیروزی شهرداری تبریز در آخرین دیدار سال ۹۵ لیگ بسکتبال

از هفته پنجم دور سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، تیم شهرداری تبریز موفق به شکست نیروی زمینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های شهرداری تبریز و نیروی زمینی از هفته پنجم دور سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز در تبریز برگزار شد که طی آن تیم میزبان با نتیجه ۷۴ بر ۵۷ موفق به شکست حریف خود شد؛ این آخرین دیدار مسابقات باشگاهی بسکتبال در سال جاری بود.

این رقابت‌ها سال آینده از ۱۷ فروردین ماه پیگیری خواهد شد. پیش از دیدار امروز، دو تیم شهرداری گرگان و دانشگاه آزاد نخستین بازی این هفته از مسابقات را پنجشنبه گذشته برگزار کردند که طی آن شهرداری گرگان صاحب برتری شده بود.

همچنین قرار بود شهرداری اراک و لوله A.S شیراز دیگر دیدار این هفته از مسابقات را امروز برگزار کند، اما این بازی به دلیل دو باخت فنی شیرازی‌ها برگزار نشد.

کد مطلب 3931801
زینب حاجی حسینی

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