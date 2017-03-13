به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ‌تاکنون ۶۰درصد روشنایی راه های لرستان به روزرسانی شده و مابقی کار نیز تا ۲۵ اسفند به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: هم اکنون ۴ اکیپ پیمانکاری مشغول آسفالت و لکه گیری هندسی در سطح راه های استان هستند.

وی افزود: تاکنون ۱۳ هزار و ۷۵۰ متر لکه گیری هندسی و ۳.۵ کیلومتر روکش آسفالت در سطح راه های استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان از توزیع ۱۰۰۰ تن آسفالت در بین ادارات شهرستانی خبر داد و گفت: از ۱۰۰۰ کیلومتر هدف‌گذاری احیای خط کشی جاده ها تا به حال ۷۰۰ کیلومتر انجام و مابقی نیز تا ۲۵ اسفند اجرا می شود.

زندی فر تصریح کرد: در قالب اجرای طرح نوروزی، بهسازی و ترمیم مسیرهای گردشگری بیشه، گهر، کوگان، ونایی و ... در حال اقدام است و علاوه براین رنگ آمیزی نیوجرسی ها نیز در همه محورهای مواصلاتی انجام می شود.