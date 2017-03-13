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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۲

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان:

۳.۵ کیلومتر از جاده‌های لرستان روکش آسفالت شدند

۳.۵ کیلومتر از جاده‌های لرستان روکش آسفالت شدند

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان از اجرای روکش آسفالت در سطح ۳.۵ کیلومتر از جاده‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ‌تاکنون ۶۰درصد روشنایی راه های لرستان به روزرسانی شده و مابقی کار  نیز تا ۲۵ اسفند به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: هم اکنون ۴ اکیپ پیمانکاری مشغول آسفالت و لکه گیری هندسی در سطح راه های استان هستند.

وی افزود: تاکنون ۱۳ هزار و ۷۵۰ متر لکه گیری هندسی و ۳.۵ کیلومتر روکش آسفالت در سطح راه های استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان از توزیع ۱۰۰۰ تن آسفالت در بین ادارات شهرستانی خبر داد و گفت: از ۱۰۰۰ کیلومتر هدف‌گذاری احیای خط کشی جاده ها تا به حال ۷۰۰ کیلومتر انجام و مابقی نیز تا ۲۵ اسفند اجرا می شود.

زندی فر تصریح کرد: در قالب اجرای طرح نوروزی، بهسازی و ترمیم مسیرهای گردشگری بیشه، گهر، کوگان، ونایی و ... در حال اقدام است و علاوه براین رنگ آمیزی نیوجرسی ها نیز در همه محورهای مواصلاتی انجام می شود.

کد مطلب 3931805

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