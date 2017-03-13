به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته عصر دوشنبه در مراسم افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی «ولایت» بابیان اینکه در سال ۹۰ فقط ۶ فرهنگسرا در همدان فعال بود، گفت: از آن سال تاکنون ۴۰۱ هزار و ۳۱۸ متر زمین برای احداث مجموعههای فرهنگی در همدان اختصاص داده شده است.
غلامی خجسته با اشاره به اینکه ۵ فرهنگسرا و سالن فرهنگی آماده افتتاح است، افزود: افتتاح مرکز همایشهای بینالمللی و قرآنی همدان توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتسال شهرک الوند از پروژهایی است که روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد و ۹ فرهنگسرا نیز در حال ساخت بوده که فرهنگسرای آیتالله آخوند همدانی ازجمله این مجموعهها است.
وی عنوان کرد: اختصاص ۱۵ زمین به ارگانها، نهادها و مساجد و اهدای زمین برای ساخت حوزه علمیه خواهران با متراژ ۱۲ هزار مترمربع و اهدای زمینی به متراژ ۱۴۱۱ مترمربع برای احداث مسجد اعظم در فرهنگیان از جمله اقدامات است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان بابیان اینکه فرهنگسرای ولایت سال ۹۲ کلنگزنی شد و دارای ۲ هزارو ۱۶۰ مترمربع زمین بوده و در شش فاز پیشبینیشده است، گفت: فاز اول این مجموعه دارای ۴ طبقه، فاز دوم شامل سالن کشتی در زیرزمین، فاز سوم شامل زمین چمن فوتسال و فاز چهارم زمین والیبال و بسکتبال است.
غلامی خجسته با بیان اینکه برنامههای مختلف برای این فرهنگسرا پیشبینیشده که با کمک معاونت فرهنگی شهرداری همدان انجام میشود، گفت: راهاندازی کتابخانه، سرای محله و سالن آمفیتئاتر، سالن جلسات، اتاق مطالعه، اتاق مشاوره کارگاههای آموزشی سلامت و زبان خارجه از جمله اقدامات در دست اجرا است.
وی گفت: ۹۵ درصد فرهنگسراها و کانونهای ورزشی در حاشیه شهر ساخته شده و به غیر از ۵ درصد آن از جمله تالار قران و پارک پرواز، بقیه در مرکز شهر قرار دارند.
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