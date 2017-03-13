به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توکلی در سخنانی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی و استفاده بیشتر از پروتئین و مواد خام دامی در مهمانی های عید نوروز، اداره کل دامپزشکی استان لرستان طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز ۹۶ را اجراء می کند.

وی با بیان اینکه اداره کل دامپزشکی لرستان با تشکیل و ساماندهی امکانات و کارشناسان دامپزشکی در قالب اکیپ های نظارتی در ایام تعطیلات طرح کنترل و نظارت بهداتشی بر مواد خام دامی را اجرا می کند گفت: در این راستا از مردم استان تقاضا داریم همکاری لازم را با اکیپ های سیار و ثابت نظارتی دامپزشکی داشته باشند.

مدیر کل دامپزشکی لرستان شماره تماس های پیش بینی شده برای رسیدگی به گزارش های مردمی را در خرم آباد ۳۳۲۲۰۶۳۹، در بروجرد ۴۲۵۳۰۵۰۵، در دورود ۴۳۲۳۵۷۱۳، در ازنا ۴۳۴۲۱۹۷۲ در الیگودرز ۴۳۳۲۳۵۰۰، در الشتر ۳۲۵۲۳۷۰۰، در نورآباد ۳۲۷۲۴۰۶۷، در کوهدشت ۳۲۶۳۲۰۲۴، در پلدختر ۳۲۲۲۲۲۳۰، در چگنی ۲۲۱۵۰۶۶۳ و در رومشکان ۳۲۶۵۲۱۱۷ عنوان کرد.