به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرح بخش عصر امروز در دیدار با سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان به برگزاری کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی اشاره کرد و گفت: آذرماه سال آینده این کنفرانس با شرکت ۳۰ مهمان خارجی در شهر خرم آباد برگزار می شود.

وی محورهای این کنفرانس را مسائل تخصصی حوزه آموزش و پرورش اعلام کرد و افزود: در راستای ایجاد انگیزه بیشتر برای شرکت پژوهشگران امتیاز ISI مقالات گرفته شده و با هماهنگی به عمل آمده مقالات برگزیده هم در چند مجله و نشریه تخصصی به چاپ خواهند رسید.

رئیس دانشگاه آموزش علمی کاربردی لرستان خواستار تعامل و هم افزایی آموزش و پرورش در برگزاری این همایش شد و گفت: مشارکت و همکاری آموزش و پرورش به ارتقای کمی و کیفی کنفرانس کمک خواهد کرد.