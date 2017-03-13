الگوهای موفق تعلیم وتربیت برای پیشرفت نظام آموزشی به کارگرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند عصر امروز در دیدار با رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از تمام ظرفیت ها برای تقویت و حمایت از برنامه های علمی و پژوهشی استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: برگزاری کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی فرصتی مناسب برای معرفی سیستم های آموزشی موفق دنیا و تحلیل چالش های پیش رو ی آموزش و پرورش ایران بوده و قطعا این کنفرانس می تواند ما را در مسیر حرکت علمی و کارشناسی کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: هر چه ما بتوانیم کارهای علمی و فرهنگی را در سطح استان رواج دهیم، شاهد تاثیر مطلوب آن و تبادل فرهنگی و انتقال آگاهانه نمادها و مفاهیم فرهنگی خواهیم بود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به نمادسازی برخی از ورزش ها در جامعه اشاره کرد و گفت: توجه مردم به ورزشی پرطرفداری مانند فوتبال نشان از این حقیقت دارد که روی این ورزش کار فرهنگی شده و افکار عمومی به خوبی آن را شناخته است.

دریکوند بر این نکته تاکید کرد که مطالعات جامع و شایسته ای تاکنون در خصوص وضعیت تطبیقی سیستم های آموزشی موفق دنیا صورت نگرفته است و ادامه داد: ما برای پیشرفت و توسعه باید الگوهای موفق تعلیم و تربیت را بشناسیم و با روش های آنها هم آشنا شویم.