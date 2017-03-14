۷۳۰ مبلغ به دامغان اعزام شدند/ برگزاری ۷۵ گفتمان دینی دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صبوری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره تبلیغات اسلامی دامغان ضمن تشریح عملکرد این اداره در سالجاری با اشاره به برگزاری ۷۵ گفتمان دینی در این شهرستان بیان داشت: سبک زندگی، فضای مجازی، پیشگیری از اعتیاد، انقلاب اسلامی، پاسخ به شبهات عقیدتی، عفاف و حجاب و ... از موضوعات عمده مطرحشده در گفتمانهای دینی بوده است.
وی افزود: ۲۶ کارگاه آموزشی ویژه روحانیان، مسئولان تشکلهای دینی، مداحان، بانوان فرهیخته، اقشار تأثیرگذار و... با موضوعات عرفان اسلامی، نقد نحلههای انحرافی، آسیبهای اجتماعی، پیشگیری اولیه از اعتیاد، سبک زندگی، سواد رسانهای، بایستههای عزاداری مطلوب و گسترش آموزههای دینی، مبلغ سنتی زن، بازشناسی هیئت مذهبی و تشکلهای دینی، فضای مجازی، معارف غدیر و... برگزار شد.
برگزاری ۱۴ کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دامغان ابراز داشت: کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی با ۱۴ جلسه بیشترین تعداد جلسات آموزشی را به خود اختصاص داد که در آن موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده، استفاده از کالاهای داخلی، ساده زیستی، سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی فاطمی و ... بیان شد.
صبوری با اشاره به اعزام ۷۳۰ مبلغ در مناسبتهای ملی و مذهبی به سراسر شهرستان خاطرنشان ساخت: تعداد ۵۷۷ مبلغ و ۱۵۳ مبلغ زن طی سال ۹۵ در ایام و مناسبهای مذهبی به مناطق مختلف اعزام شدند که اعزام ماه محرم و صفر درمجموع با ۱۹۵نفر بیشترین میزان را به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه تعداد ۲۸۵ مبلغ و مبلغ زن در سامانه سجام ثبتنام کردهاند، گفت: همچنین تعداد ۱۲۰ مداح شهرستان دامغان نیز در سامانه طوبی ثبتنام کرده و کار ثبت هیئتهای مذهبی نیز در حال انجام است.
بهرهمندی ۴۵۰ دانش آموز از برنامه های ۱۰ پایگاه بوستان معرفت
عضو شورای فرهنگ عمومی دامغان همچنین ابراز داشت: ۱۰ پایگاه اوقات فراغت با عنوان بوستان معرفت در تابستان سال ۹۵ به برگزاری کلاسهای متنوع فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ... پرداختند و تعداد ۴۵۰ دانشآموز از این برنامهها بهره برند.
صبوری به اقدامات انجامشده در بخش قرآنی اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری محافل انس با قرآن در مناسبهای مذهبی مختلف، برگزاری دوره بازآموزی و ارتقاء معلمان قرآن، برگزاری آزمون تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، برگزاری دوره آموزش تخصصی قرائت قرآن، برگزاری آزمون تفسیر جزء ۲۷ قرآن کریم ویژه روحانیان طرح مستقر و هجرت، برگزاری مسابقه تفسیر نورالهدای، برگزاری طرح «بینات ۱۹»، برگزاری طرح «با قرآن در رمضان»، برگزاری۱۲۰ ساعت آموزش تربیتمعلم حفظ قرآن و ... ازجمله برنامههای انجامشده در سال ۹۵ بوده است.
وی گفت: در اعتکاف ماه رجب سال ۹۵ تعداد ۸۹۲ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۳۳۰ نفر مرد و ۵۶۲ نفر از بانوان در ۱۰ مسجد این شهرستان معتکف شدند.
ساماندهی ۲۹۵ هیئت مذهبی در شهرستان دامغان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دامغان ابراز داشت: توزیع ۲۰۰ جلد کتاب «مبانی دینی اقتصاد مقاومتی» در بین اعضای ستادهای نماز جمعه و روحانیان مستقر استان سمنان و اهداء ۲۵۰جلد قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان بین روستاهای محروم این شهرستان از دیگر اقدامات این اداره بوده است.
صبوری اضافه کرد: اعزام ۱۵ هیئت مذهبی دامغان در ایام پایانی ماه صفر به شهر مقدس مشهد و شرکت هشت روحانی مستقر در کارگاههای آموزشی سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و فنون تبلیغ در جوار بارگاه علی بن موسیالرضا(ع) به همت اداره تبلیغات اسلامی دامغان انجام شد.
وی در خاتمه از وجود۲۹۵ هیئت مذهبی، ۱۳ کانون فرهنگی مساجد، چهار انجمن اسلامی، ۵۵ مسجد شهری و ۱۸۴ مسجد روستایی در شهرستان خبر داد و گفت: خانه عالم روستای حسینآباد دولاب از توابع بخش مرکزی دامغان نیز طی سال ۹۵ افتتاح و راهاندازی شد.
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