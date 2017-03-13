اعظم روانشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت بزرگداشت هفته شهدا در خرم آباد اظهار داشت: برپایی نمایشگاه عکس با عنوان «روایت عاشقی» یکی از این برنامه ها است.

وی بیان داشت: این نمایشگاه فردا سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در مجتمع فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد برپا می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد همچنین از برگزاری محفل شعر بعد از مراسم افتتاح این نمایشگاه عکس خبر داد و گفت: همچنین همزمان با نماز مغرب و عشاء محفل انس با قرآن در مسجد علوی خرم آباد برگزار می شود.

روانشاد گفت: این برنامه ها با همکاری سازمان بسیج هنرمندان و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان برگزار می شوند.