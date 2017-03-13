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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

نمایشگاه عکس «روایت عاشقی» در خرم‌آباد برپا می‌شود

نمایشگاه عکس «روایت عاشقی» در خرم‌آباد برپا می‌شود

خرم آباد- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد از برپایی نمایشگاه عکس با عنوان «روایت عاشقی» در این شهرستان خبر داد.

اعظم روانشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت بزرگداشت هفته شهدا در خرم آباد اظهار داشت: برپایی نمایشگاه عکس با عنوان «روایت عاشقی» یکی از این برنامه ها است.

وی بیان داشت: این نمایشگاه فردا سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در مجتمع فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد برپا می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد همچنین از برگزاری محفل شعر بعد از مراسم افتتاح این نمایشگاه عکس خبر داد و گفت: همچنین همزمان با نماز مغرب و عشاء محفل انس با قرآن در مسجد علوی خرم آباد برگزار می شود.

روانشاد گفت: این برنامه ها با همکاری سازمان بسیج هنرمندان و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان برگزار می شوند.

کد مطلب 3931829

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