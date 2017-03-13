پیشکسوت استقلال عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پدر بیژن کوشکی مدافع سابق تیم استقلال که صبح امروز دچار سانحه رانندگی شده بود، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به کوشکی و خانواده اش تسلیت می گوید.