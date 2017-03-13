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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۴۱

پیشکسوت استقلال عزادار شد

پیشکسوت استقلال عزادار شد

مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال در سوگ از دست دادن پدرش عزادار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پدر بیژن کوشکی مدافع سابق تیم استقلال که صبح امروز دچار سانحه رانندگی شده بود، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. 

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به کوشکی و خانواده اش تسلیت می گوید.

کد مطلب 3931832

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