پیشکسوت استقلال عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پدر بیژن کوشکی مدافع سابق تیم استقلال که صبح امروز دچار سانحه رانندگی شده بود، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.
گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به کوشکی و خانواده اش تسلیت می گوید.
مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال در سوگ از دست دادن پدرش عزادار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پدر بیژن کوشکی مدافع سابق تیم استقلال که صبح امروز دچار سانحه رانندگی شده بود، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.
گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به کوشکی و خانواده اش تسلیت می گوید.
نظر شما