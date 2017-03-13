۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل موزه لالجین در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مالمیر عصر دوشنبه در نشست خبری ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان بابیان اینکه ۳ میراث ناملموس استان همدان شامل قالی جوزان، رشته رفوگری و رنگرزی سنتی به ثبت ملی رسید، گفت: در سال جاری علیرغم محدودیت های شدید اعتباری و بدهی های مالی گذشته پیش بینی می شد که بتوان گشایش هایی در گردشگری ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه بودجه گردشگری در سال ۹۵ رشد چشمگیری داشت و سه و نیم برابر شد اما به دلیل عدم تخصیص مناسب، هنوز کسری اعتبار وجود دارد، عنوان کرد: با این وجود تعامل خوبی با بخش خصوصی ایجاد شد و اقدامات خوبی نیز در بخش گردشگری صورت گرفت.

وی بااشاره به اینکه داوری و انتخاب لالجین به عنوان شهر جهانی سفال یکی از اتفاقاتی بود که امسال در استان شاهد بودیم و لالجین یکی از ۱۹ شهر جهانی شد، گفت: بیشترین صادرات صنایع دستی به سفال اختصاص دارد.

افزایش ۱۲ درصدی صادرات صنایع دستی همدان

مالمیر گفت: صادرات صنایع دستی در ۱۰ ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافت و ۱۰ درصد از صادرات گمرک استان به محصولات صنایع دستی اختصاص داشت.

مالمیر ارزش صادرات از گمرک استان همدان را ۱۲ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: دو نفر از ۸ صادرکننده برتر استان همدان به بخش صنایع دستی همدان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: با وجود کمبود اعتبارات، امسال دوره های مدونی برای آموزش کسب و کار و آشنایی تولیدکنندگان با بازاریابی، برندسازی، بسته بندی و مسائلی از این قبیل برگزار شد.

مالمیر با اشاره به استانداردسازی کارگاه های صنایع دستی، یادآور شد: قراردادی با یک شرکت برای استانداردسازی کارگاه ها منعقد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه ملایر به عنوان شهر ملی مبل و منبت انتخاب شد، اظهار داشت: در حوزه زیرساختی، سرمایه گذاری هایی انجام شد که ۱۰ هتل در استان همدان در حال ساخت است و ظرفیت هتل ها را دو نیم برابر می کند.

۵۷۶ اتاق و ۲۰۰۰ تخت به ظرفیت هتل‌ها افزوده خواهد شد

وی همچنین خاطرنشان کرد: با احتساب ظرفیت هتل های در دست اجرا به جز هتل هما، ۵۷۶ اتاق و دو هزار تخت به ظرفیت هتل‌ها افزوده خواهد شد.

مالمیر با بیان اینکه گره کار موزه منطقه ای علیرغم کندی در فرآیند اجرا، باز شد، گفت: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ادامه ساخت موزه به ویژه مخزن آن اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: موزه خصوصی ورزش همه کسی در ایام عید خدمات ارائه خواهد داد و موزه مدرسه ابن سینا و موزه آمادای دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد حمایت قرار گرفته اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: موزه سکه با همکاری بانک سپه در استان ایجاد خواهد شد.

مرمت بناها با دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار

وی به مرمت بناها با دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار اشاره و عنوان کرد: حضور در نمایشگاه گردشگری، پخش برنامه های تلویزیونی و تهیه سررسید گردشگری استان از جمله برنامه ها در بخش تبلیغات به شمار می رود.

مالمیر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نوروزی متفاوت با برگزاری نوروزگاه و بازی های محلی در همدان شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: معرفی سنن محلی و توسعه این آیین ها از جمله اهدافی است که به دنبال اجرای برنامه ها، باید به آن ها دست یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان با تأکید بر کنترل و جلوگیری از فروش صنایع غیرایرانی و غیر صنایع دستی در لالجین، یادآور شد: در شهر جهانی لالجین باید از فروش چنین محصولاتی خودداری شود و می توان محصولاتی که با مجوز وارد شده اند در فروشگاه هایی دیگر که ارتباطی به صنایع دستی ندارند، به فروش رساند چراکه در غیر این صورت به جایگاه هنرمندان صنایع دستی آسیب می رساند.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان و فروشندگان لالجین باید به عنوان متولی امر، باید این دارایی ارزشمند را پاس بدارند و اجازه ندهند با منافع زودگذر عده ای محدود، به عنوان جهانی لالجین آسیب وارد کنند.

ساماندهی خانه مسافرها در همدان

مالمیر با اشاره به ساماندهی خانه مسافرها، اظهار داشت: اگر خانه مسافری مسیر قانونی را طی کند میراث فرهنگی استان نرخ گذاری و مراحل قانونی را برای آن انجام می‌دهد اما مشکلی که وجود دارد این است که عده ای غیر قانونی فعالیت می کنند و علاقه ندارند که کسی بر عملکردشان نظارت کند درحالیکه باید ورود و خروج مسافر در این اماکن به ثبت برسد.

وی با بیان اینکه ۷۰ خانه مسافر برای ساماندهی به نیروی انتظامی معرفی شده است، اظهار داشت: ۶۰ واحد نیز متقاضی صدور مجوز خانه مسافر هستند که البته تعدادی از افراد برای اخذ مجوز دیر اقدام کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان ظرفیت روزانه اقامت در استان همدان را ۶۵ هزار و ۵۰۰ نفر در شب عنوان کرد و افزود: ظرفیت اقامت در هتل ها، مهمانسراها و مدارس ۱۳ هزار و ۵۰۰ تخت است.

شاخص ها برای جهانی ماندن لالجین مشخص شده است

وی با اشاره به تداوم جهانی بودن لالجین، یادآور شد: شاخص ها برای جهانی ماندن لالجین مشخص شده و استان باید سالانه گزارش عملکرد خود را در رعایت شاخص ها ارائه دهد.

مالمیر گفت: لوگوی لالجین طراحی و تصویب شده و دبیرخانه ای نیز در نظر گرفته شده که تا پایان فروردین ماه فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل موزه لالجین در نظر گرفته شد، عنوان کرد: هنوز اعتبار این طرح تخصیص نیافته و مشکل اوقافی بودن زمین این موزه نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه ۴۰۰ کارگاه خانگی تولید سفال از سوخت فسیلی استفاده می کنند، عنوان کرد: ظرفیت سازی در ۶۰۰ واحد خانگی برای اتصال به گاز پیش بینی شده است.

۱۰۵ راهنمای گردشگری در استان همدان دارای کارت هستند

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۰۵ راهنمای گردشگری در استان همدان دارای کارت هستند، اظهار داشت: تعدادی راهنما از استان خارج شده و تعدادی نیز درمشاغل دیگر فعالیت می کنند.

مالمیر با اشاره به آموزش تعدادی از راهنمایان برای ایام نوروز، عنوان کرد: متناسب با تجربیات، از راهنمایان در اماکن مختلف گردشگری استفاده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: ثبتی نبودن آمار گردشگران یکی از مشکلاتی است که در ایران با آن روبه رو هستیم.

وی ادامه داد: میزان گردشگران خارجی تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته و ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.

مالمیر با بیان اینکه از دو تا هفتم فروردین ماه تحت عنوان نوروزگاه، برنامه هایی پیش بینی شده است، اظهار داشت: پیش و پس از این ایام نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده و تدوین دانشنامه نوروزی انجام خواهد شد.

پیش بینی ۱۷۶ برنامه در ایام نوروز

وی از پیش بینی ۱۷۶ برنامه در ایام نوروز خبر داد و افزود: ۲۱۵ هزار نسخه محصولات فرهنگی به چاپ رسیده که به تمام جاذبه های استان اختصاص دارد و به گردشگران اهدا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تأکید کرد: هیچ موزه ای در نوروز ۹۶ تعطیل نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ۵ اقامتگاه بوم گردی برای استان همدان پیش بینی شده بود، گفت: پرونده ۴ اقامتگاه تکمیل شده و مجوز بهره برداری دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه تپه هگمتانه از لحاظ منظر شاید مشکلاتی را برای ثبت جهانی داشته باشد، اظهار داشت: با این وجود مرمت، مسقف کردن و ساماندهی تپه هگمتانه انجام می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به معرفی ۶ هتل به صندوق توسعه ملی برای دریافت ۱۴.۵ میلیارد تومان تسهیلات، یادآور شد: این هتل ها به صندوق معرفی شده که تعدادی عقد قرارداد را انجام داده و تسهیلات را دریافت کرده اند.

درآمد حاصل از غار علیصدر باید به خزانه عمومی واریز شود

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از غار علیصدر باید به خزانه عمومی واریز شود، عنوان کرد: باید هم الزامات قانونی رعایت شود و هم صنعت گردشگری لطمه نبیند.

مالمیر افزود: یکی از شعبات دیوان محاسبات در حال بررسی پرونده غار است که نتایج را اعلام خواهد کرد و پس از اعلام نتایج، تولی گری غار از سوی میراث فرهنگی انجام خواهد شد و سپس تصمیم گیری برای واگذاری مدیریت غار صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تعیین عرصه و حریم غار علیصدر باید انجام شود، عنوان کرد: این اقدام باید در سازمان مصوب شود و مشاور باید عرصه و حریم را مطالعه کرده و نتیجه را اعلام کند.