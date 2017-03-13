راه نجات اقتصاد کشور خصوصی سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان کرد: طبق این اصل باید تصدی گری دولت در امور اقتصادی کاهش یابد و خصوصی سازی انجام شود.

وی ادامه داد: راه نجات اقتصاد کشور خصوصی سازی و واگذاری کارها به بخش خصوصی است و اجرای اصل ۴۴ باید در دستور کار ما باشد.

استاندار هرمزگان افزود: دولت تدبیر و امید نیز به دنبال تصدی گری نیست و پیگیر خصوصی سازی بوده است چون دولت باید سیاست گذاری و نظارت کند و کارها را به مردم بسپارد.

جادری همچنین بر لزوم واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تاکید کرد و بیان داشت: در اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید گام های بیشتری در سال آینده برداریم.

وی همچنین خواستار رویکرد جدید در فعالیت تعاونی های مرزنشینان در هرمزگان شد و اظهار داشت: باید در این تعاونی ها ایده های جدید برای فعالیت های اقتصادی داشته باشیم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین صادرات محصولات کشاورزی هرمزگان نیز باید به شکل جدی تری پیگیری شود.