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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۲۹

کاخ سفید:

امکان همکاری روسیه با آمریکا علیه داعش وجود دارد

امکان همکاری روسیه با آمریکا علیه داعش وجود دارد

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا هیچ کشوری را از مشارکت در جنگ علیه داعش مستثنی نمی کند، گفت که احتمال همکاری با مسکو در این زمینه نیز وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ همکاری با مسکو در خصوص مقابله با داعش در سوریه را بررسی خواهد کرد و انجام چنین همکاری از نظر کاخ سفید غیرمحتمل نیست.

بر اساس این گزارش، «شون اسپایسر» گفت: بررسی برنامه (نابودی داعش) ادامه خواهد یافت. من هیچ کشوری را از (همکاری در) این برنامه مستثنی نمیدانم.

وی همچنین افزود که دونالد ترامپ پیشتر به طور واضح و شفاف بیان کرده که هر کشوری که حاضر به همکاری با ما در قبال تعهداتمان در شکست داعش باشد و ما بتوانیم با آنها در این زمینه همکاری کنیم، این کار را انجام خواهیم داد.

گفتنی است با وجود وعده هایی که ترامپ در خصوص همکاری با روسیه در خصوص جنگ با داعش پیش از انتخاب به سمت ریاست جمهوری داده بود، مقام های پنتاگون به شدت در خصوص شکل گیری و انجام چنین همکاری و متعهد بودن مسکو به واشنگتن بدبین هستند.

بر اساس گزارش های منتشر شده واشنگتن همچنین در خصوص نیت واقعی روسیه از همکاری با آمریکا در نبرد مشترک علیه داعش بدبین است.

کد مطلب 3931842

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