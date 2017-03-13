نگاه ها نسبت به کاراته در کشور بهبود یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق فرجی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری مجمع انتخابات هیئت کاراته استان زنجان، با بیان اینکه وضعیت کاراته کشور رو به رشد است، افزود: فعالیت های ویژه ای در کشور برای توسعه و بهبود وضعیت ورزش کاراته صورت گرفته و این فعالیت ها با توجه به جایگاه رشته کاراته تدوام داشته و با تمام توان پیگیری خواهد شد.
رئیس فدراسیون کاراته با تاکید بر اینکه فدارسیون کاراته در زمینه استعدادیابی گام های بزرگی را برداشته است، به هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای فعالیت در زمینه استعدادیابی اشاره کرد و ادامه داد: رایزنیهایی را با وزرات آموزش و پرورش و نیروهای مسلح انجام دادهایم تا بتواینم ضمن استفاده از زیرساختهای این ارگانها در بحث پایگاههای قهرمانی و مراکز استعدادیابی نیز اقداماتی را انجام دهیم.
فرجی با بیان اینکه در حال حاضر نگاه ها نسبت به کاراته در کشور بهبود یافته و ورند موجود رو به رشد است، گفت: امروز همه دنبال مدال المپیک هستند در حالی که قهرمانان ما در گذشته بهترین مدالی که داشتند، مدال جهانی بود.
وی ادامه داد: هیئتهای استانها به عنوان بازوان پرتوان فدراسیون باید نوع نگاهشان را با جامعه هماهنگ کرده و به گونهای برنامهریزی کنند که کاراته بتواند از اعتبار ورزش ایران در میادین بزرگ دفاع کند.
رئیس فدراسیون کاراته افزود: با برنامههای که مربیان تیم ملی و فدراسیون پیشبینی کردهاند گرفتن مدال المپیک دور از دسترس نیست و به نظرم کاراته میتواند یکی از رشتههای پرمدال المپیک باشد که این موضوع حمایت همه جانبه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را میطلبد.
فرجی افزود: با توجه به اینکه رشته کاراته در المپیک ۲۰۲۰، حالا دیگر نگاه جامعه به کاراته متفاوت شده است چرا که همگان به ظرفیت بالای کاراته اشرافیت داشته و توقعات زیادی از این رشته در رویدادهای مختلف دارند.
وی گفت: با توجه به اینکه تمام دستگاههای اجرایی دولت و فدراسیونها از تخصیص ۱۰۰ درصدی برخوردار نشدهاند در فدراسیون کاراته نیز مبالغی که تاکنون گرفته شده صرف برنامههای دور قبل شده است،
رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به برگزاری رقابتهای متعدد ورزشی در سال ۹۵، گفت: ۹۵ با توجه به پرترافیک بودن برنامهها به دلیل برگزاری مسابقات آسیایی و جهانی یکسری هزینههایی را برای فدارسیون داشت و ما بعد از تحویل فدراسیون ضمن اینکه باید این هزینههای عقب افتاده را پرداخت کنیم سال پرترافیکی را نیز در پیشرو داریم.
فرجی با بیان اینکه سال ۹۶ رقابتهای کاراته وانها، مسابقات کشورهای اسلامی و مسابقات آسیایی را در پیش رو داریم و مسابقات آسیایی در تمام مقاطع برگزار میشود، افزود: در نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و در بخش کاتا و کمیته آقایان و بانوان باید ورزشکار اعزام کنیم که هزینه سنگینی را میطلبد.
رئیس فدراسیون کاراته با بیان اینکه در حال حاضر مذاکراتی برای جذب حامی مالی برای ورزش کاراته صورت گرفته است، گفت: جایگاه ما مشخص است، ژاپن مهد کاراته در آسیا است یعنی عبور از آسیا عبور از جهان است، در همین مسابقات کشورهای اسلامی نیز مصر، ترکیه و آذربایجان حرفی برای گفتن دارند.
فرجی با اشاره به اینکه ژاپن با توجه به اینکه میزبانی المپیک را بر عهده دارد بر روی مدالهای کاراته و رشتههای رزمی حساب ویژه باز کرده است، گفت: کاراته همواره در بازیهای آسیایی نقشآفرینی کرده و در بحث رنکینگ بسیار موثر بوده است و امیدواریم با برنامهریزی دقیق، نتایج قبلی را ضمن تثبیت، ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه هیئتهای کاراته در استانها باید نگاهشان متفاوت از سالهای قبل باشد و این تغییر نگاه باعث میشود تا بتوانیم برای آوردگاه مهمی چون المپیک، آمادگی لازم را داشته باشیم، ادامه داد: زنجان جزو استانهایی است که از ظرفیتهای بسیار خوبی در رشته کاراته برخوردار است، به همین خاطر باید از این ظرفیتها در راستای توسعه ورزش کاراته در سطح ملی استفاده کرد.
در مجمع انتخابات هیئت کاراته استان زنجان، محسن سهندی با کسب ۱۲ رأی به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.
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