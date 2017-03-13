به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتش نشانی شیراز، در این حادثه پنج نفر به علت سوختگی شدید به بیمارستان اعزام شدند که حال ۲ نفر از مصدومان وخیم اعلام شده است.
در این انفجار طبقه دوم منزل محل نگهداری موادمحترقه نیز تخریب شده است.
شیراز- انفجار مواد محترقه دست ساز در شیراز ۵ مصدوم برجای گذاشت و منجر به تخریب یک واحد مسکونی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتش نشانی شیراز، در این حادثه پنج نفر به علت سوختگی شدید به بیمارستان اعزام شدند که حال ۲ نفر از مصدومان وخیم اعلام شده است.
در این انفجار طبقه دوم منزل محل نگهداری موادمحترقه نیز تخریب شده است.
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