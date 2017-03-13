به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتش نشانی شیراز، در این حادثه پنج نفر به علت سوختگی شدید به بیمارستان اعزام شدند که حال ۲ نفر از مصدومان وخیم اعلام شده است.

در این انفجار طبقه دوم منزل محل نگهداری موادمحترقه نیز تخریب شده است.