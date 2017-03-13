آب شرب ۳۵ روستای هشترود قطع شد

رئیس آب و فاضلاب روستایی هشترود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترانس فشار قوی ۲۰۰کیلووات ایستگاه پمپاژ اصلی مجتمع کوهسار به سرقت رفت.

عادل مرادی سپس گفت: شب یکشنبه این پمپ توسط سارقین دزدیده شد و باعث اختلال در آبرسانی به روستاهایی شد که تحت پوشش این مجتمع بودند.

وی با اظهار تاسف از این حادثه افزود: از صبح امروز دوشنبه آب تمام منبع های اب تمام شده و آب رسانی به ۳۵ روستا توسط تانکرهای آب رسان انجام می گیرد.

وی تصریح کرد : ۱۰ دستگاه خودروی آب رسان از شهرستان های استان و همجوار برای آب رسانی وارد هشترود شدند و در امر آبرسانی به روستاییان کمک می کنند.

مرادی به تخریب تابلوهای برق نیز توسط سارقان اشاره کرد و گفت: سارقان با بی رحمی تمام هم ترانس را تخریب کردند و هم تابلوهای برق مجتمع را ازبین برده اند.

وی اعلام امادگی کرد در صورت نصب شدن ترانس آب و فاضلاب توسط اداره برق هرچه سریعتر جریان آب این روستاها وصل شود.

مرادی خسارت وارده را۳۰میلیون عنوان کرد و گفت: درحال حاصر ۳۵روستا از آب شرب محروم شدند.

وی تعداد خانوارهایی که مشکل آب شرب دارند را نیز ۲۰۰۰خانوار برشمرد.