۴۰مدرسه دامغان میزبان مسافران نوروزی/ آمادگی ۳۰۰ کلاس درس

به گزارش خبرنگارمهر، حسن کاتبی شامگاه سه شنبه درآخرین نشست شورای آموزش و پرورش دامغان در سال ۹۵ به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان ضمن بیان اینکه تعداد کلاس های درس از لحاظ کمی برای اسکان مسافران نسبت به نوروز گذشته افزایش یافته است، ابراز داشت: برای نخستین سال ستاد اسکان و ساماندهی مسافران نوروزی دامغان دارای دو ستاد ساماندهی شامل پایانه مسافربری در ابتدای ورودی دامغان از غرب استان و آموزشگاه غیر دولتی ابوذر در ابتدای ورودی دامغان از شرق استان سمنان خواهد بود.

وی افزود: در کنار اختصاص آموزشگاه و کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی، تعداد دیگری از مدارس به عنوان جانشین در زمان کمبود فضا و موارد اضطراری پیش بینی شده است.

دبیر ستاد خدمات سفرهای نوروزی دامغان با بیان اینکه در نوروز گذشته و در کنار آموزشگاه ها و کلاس های درس، ۱۵ باب نمازخانه نیز برای اسکان مسافران پیش بینی شده بود، ابراز داشت: این میزان در سال جاری به ۳۰بابا افزایش یافته است.

کاتبی همچنین از اختصاص ۱۲ سوئیت در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی، دو مرکز رفاهی فرهنگیان در شهر دامغان و دیباج و تعدادی سالن ورزشی موجود و در اختیار آموزش و پرورش خبر داد و بیان داشت: در نوروز گذشته ۵۶ هزار نفر مسافر از سوی ستاد اسکان آموزش و پرورش دامغان پذیرش و اسکان داده شدند که امسال برای پذیرش ۶۰هزار مسافر، ۶۰ نیرو به عنوان عامل پذیرش و ۴۰ نفر نیروی ستادی به کارگیری خواهند شد.

وی افزود: با هماهنگی ستاد تسهیلات و خدمات سفر شهرستان دامغان، شهرداری و شورای اسلامی شهر بنرهای تبلیغاتی با عنوان خیرمقدم به مسافران و معرفی مکان های ستاد اسکان تهیه و در دو منطقه ورودی به شهرستان از غرب، شرق، جنوب و شمال به زودی نصب تا در معرض دید مسافران قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش دامغان در بخش دیگری از سخنان خود، از اقامه نمازجماعت در تمامی آموزشگاه های این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ۷۲ روحانی کار اقامه نماز جماعت را در سطح مدارس بر عهده دارند همچنین در سطح شهرستان ۱۰۰ نمازخانه وجود دارد که از لحاظ برپایی و اقامه نماز جماعت هیچگونه مشکل و کمبودی وجود ندارد.

کاتبی از فعالیت ۱۱ مشاور امین و ۳۰ مشاور مذهبی در سطح مدارس دامغان خبر داد و بیان داشت: چهار مدرسه روشنا و هفت مدرسه امیدان در سطح شهرستان فعالیت می کنند که مشاوران مذهبی و امین کار جذب دانش آموز برای نماز، اجرای برنامه های فرهنگی و پاسخ به شبهات را در سطح مدارس برعهده دارند.

وی اجرای طرح کلید رضوان و طرح امین با هدف نظارت بر اقامه نماز و ارزیابی نماز جماعت در سطح مدارس از دیگر فعالیت های مدیریت آموزش و پرورش دامغان بیان کرد.