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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۴۹

مدیر آموزش و پرورش دامغان خبر داد:

۴۰مدرسه دامغان میزبان مسافران نوروزی/ آمادگی ۳۰۰ کلاس درس

۴۰مدرسه دامغان میزبان مسافران نوروزی/ آمادگی ۳۰۰ کلاس درس

دامغان - مدیر آموزش و پرورش دامغان گفت: ۴۰ آموزشگاه با ۳۰۰ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان از روز ۲۵ اسفند میهمان مسافران خواهند بود.

به گزارش خبرنگارمهر، حسن کاتبی شامگاه سه شنبه درآخرین نشست شورای آموزش و پرورش دامغان در سال ۹۵ به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان ضمن بیان اینکه تعداد کلاس های درس از لحاظ کمی برای اسکان مسافران نسبت به نوروز گذشته افزایش یافته است، ابراز داشت: برای نخستین سال ستاد اسکان و ساماندهی مسافران نوروزی دامغان دارای دو ستاد ساماندهی شامل پایانه مسافربری در ابتدای ورودی دامغان از غرب استان و آموزشگاه غیر دولتی ابوذر در ابتدای ورودی دامغان از شرق استان سمنان خواهد بود.

وی افزود: در کنار اختصاص آموزشگاه و کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی، تعداد دیگری از مدارس به عنوان جانشین در زمان کمبود فضا و موارد اضطراری پیش بینی شده است.

دبیر ستاد خدمات سفرهای نوروزی دامغان با بیان اینکه در نوروز گذشته و در کنار آموزشگاه ها و کلاس های درس، ۱۵ باب نمازخانه نیز برای اسکان مسافران پیش بینی شده بود، ابراز داشت: این میزان در سال جاری به ۳۰بابا افزایش یافته است.

کاتبی همچنین از اختصاص ۱۲ سوئیت در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی، دو مرکز رفاهی فرهنگیان در شهر دامغان و دیباج و تعدادی سالن ورزشی موجود و در اختیار آموزش و پرورش خبر داد و بیان داشت: در نوروز گذشته ۵۶ هزار نفر مسافر از سوی ستاد اسکان آموزش و پرورش دامغان پذیرش و اسکان داده شدند که امسال برای پذیرش ۶۰هزار مسافر، ۶۰ نیرو به عنوان عامل پذیرش و ۴۰ نفر نیروی ستادی به کارگیری خواهند شد.

وی افزود: با هماهنگی ستاد تسهیلات و خدمات سفر شهرستان دامغان، شهرداری و شورای اسلامی شهر بنرهای تبلیغاتی با عنوان خیرمقدم به مسافران و معرفی مکان های ستاد اسکان تهیه و در دو منطقه ورودی به شهرستان از غرب، شرق، جنوب و شمال به زودی نصب تا در معرض دید مسافران قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش دامغان در بخش دیگری از سخنان خود، از اقامه نمازجماعت در تمامی آموزشگاه های این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ۷۲ روحانی کار اقامه نماز جماعت را در سطح مدارس بر عهده دارند همچنین در سطح شهرستان ۱۰۰ نمازخانه وجود دارد که از لحاظ برپایی و اقامه نماز جماعت هیچگونه مشکل و کمبودی وجود ندارد.

کاتبی از فعالیت ۱۱ مشاور امین و  ۳۰ مشاور مذهبی در سطح مدارس دامغان خبر داد و بیان داشت: چهار مدرسه روشنا و هفت مدرسه امیدان در سطح شهرستان فعالیت می کنند که مشاوران مذهبی و امین  کار جذب دانش آموز برای نماز، اجرای برنامه های فرهنگی و  پاسخ به شبهات را در سطح مدارس برعهده دارند.

وی اجرای طرح کلید رضوان و طرح امین با هدف نظارت بر اقامه نماز و ارزیابی نماز جماعت در سطح مدارس از دیگر فعالیت های مدیریت آموزش و پرورش دامغان بیان کرد.

کد مطلب 3931853

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