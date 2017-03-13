مدارس نوبت صبح آبادان و خرمشهر تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به علت شدت یافتن پدیده گرد و غبار و تداوم آن تا فردا، فرمانداری های آبادان و خرمشهر اعلام کردند مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه های نوبت صبح این دو شهرستان تعطیل است.

همچنین تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که قرار بود عصر امروز برای حضور در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی به آبادان بیاید، به دلیل بروز گرد و خاک در این شهر با لغو پرواز مواجه شد.

طبق اعلام اطلاعات پرواز فرودگاه آیت الله جمی آبادان، پرواز مسیر تهران آبادان به شماره ۸۶۱ هواپیمایی آسمان امشب به دلیل گرد و خاک پس از ساعتها اعلام تاخیر در انجام، بالاخره لغو شد.

براساس آخرین اعلام اداره حفاظت محیط زیست آبادان، میزان گرد و خاک معلق در هوای ابادان در این ساعت به ۳ هزار و ۴۴۱ میکروگرم بر متر مکعب یعنی ۲۲ برابر حد مجاز رسید.