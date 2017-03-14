واقعیت های آماری آموزش و پرورش استان زنجان به مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: ارائه وضعیت شاخص ها طی سال های اخیر و گذشته برای زیرسوال بردن اقدامات دولت ها نبوده و برای روشن شدن عملکرد مدیران نیاز است.

وی با بیان اینکه در مقابل ضعف و کوتاهی عملکردی مدیران تعارف و اغماضی وجود ندارد، افزود: وظایف و تعهداتی که مدیران برای خدمت به مردم دارند باید محقق شود و توجیهی از سوی آن ها پذیرفته شده نیست.

موسوی به وضعیت قبولی دانش آموزان زنجانی در کنکور اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۸۴ رتبه استان در قبولی ها ۱۲ کشور بوده و این رتبه در سال ۹۲ به ۲۶ سقوط کرده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه مطابق آمار آموزش و پرورش این رتبه در سال های اخیر بهبود پیدا کرده است، افزود: این رتبه به ۲۱ رسیده است. ارائه این واقعیت های آماری برای روشن شدن شرایط شاخص های آموزش و پرورش استان ضروری است.

موسوی وجود برخی کاستی های فیزیکی در نظام آموزش و پرورش استان را غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد: در استان و شهری که مردم آن خیر و فداکار هستند نباید مدیران آن برای ساخت برخی فضاهای مورد نیاز برای فضاهای آموزشی توجیه مالی داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان خواستار ساماندهی این کاستی ها در برخی مدارس استان شد و گفت: زمان مشخصی برای اداره کل نوسازی مدارس تعیین می شود تا این کاستی را جبران کند.

موسوی همچنین خواستار ارائه گزارش نویسی درست و منطقی در جلسات شد و تاکید کرد: نحوه ارائه گزارشات و جمع بندی و خروجی آن با اشکالاتی مواجه بوده که باید اصلاح شود.

موسوی کمبود فضاهای آموزشی در سطح برخی از شهرستان های استان را دردآور عنوان کرد و گفت: باید برای بهبود سرانه فضای آموزشی در استان تلاش بیشتری صورت گیرد.