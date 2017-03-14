رفع بسیاری از معضلات اجتماعی به بهترین شیوه با شعروادبیات

به گزارش خبرنگار مهر، سرکوت نجفی شامگاه گذشته درمراسم شب شعر کردی با عنوان به ره و خاکه لێوه (به سوی فروردین) به مناسبت فرا رسیدن سال نو درسالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، گفت: همواره زیباترین، تاثیرگذارترین و بهترین واژه ها از ذهن شعرا بروز می کند.

وی با اشاره به اینکه اشعار همواره ویژه دوره های خاصی از تاریخ زیست شاعران است، عنوان کرد: همواره شعر شاعران برجسته ای هم چون حافظ، سعدی، مولانا، مولوی و غیره در دوره های مختلف بروضعیت جامعه آن دوره بسیار تاثیرگذار بوند.

وی با بیان اینکه شاعران همواره در شعرهای خود به بهترین وجه ممکن دغدغه های مردم را بیان کردند، عنوان کرد: در برهه کنونی هم که جامعه ما با آسیب ها ومعضلات اجتماعی مواجه است، می توان با شعر وادبیات به بهترین شیوه زمینه رفع این آسیب ها را فراهم کنیم.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج ادامه داد: تاریخ نشان داده که شعرایی هم چون فردوسی توانسته زبان فارسی و شاعرانی هم چون نالی، محوی، مولوی و غیره توانستند زبان کُردی را از تهاجمات فرهنگی حفظ کنند.

نجفی بیان کرد: برگزاری نخستین شب شعر کردی در آستانه سال نو فرصتی مناسبی بود که شهرداری در تمامی زمینه های هنری حضور پررنگ تری داشته باشد.

وی عنوان کرد: شهرداری و شورای شهر سنندج در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های خود در جهت رفع مشکلات و معضلات سطح شهر نیازمند همکاری هنرمندان در تمامی زمینه ها است.

امید ورزنده یکی از داوران آثار ارسال شده به این شب شعر هم در ابتدای این برنامه با اشاره به اینکه شهرداری سنندج با برگزاری این برنامه نشان داد که تنها متولی حوزه عمرانی نیست، گفت: شهرداری ها در تمام کشورهای مختلف دنیا متولی کارهای فرهنگی وهنری هستند و این مایه خرسندی است که شهرداری سنندج هم در این راستا گام برداشته و امیدواریم در سنوات آینده هم مستمر باشد.

وی عنوان کرد: در جامعه ای که شعر در ذهن شاعران آن بروز و ظهور پیدا می کند خالی از خشونت و بی عدالتی خواهد بود.

وی اظهارداشت: ۸۰ اثر ازسوی ۶۰ شاعر برای قرائت در این شب شعر ارسال شد و تعدادی از شعرا بیش از دو و سه اثر ارسال کرده بودند.

ورزنده بیان کرد: کامبیرکریمی، رشاد مرادی، کمال امینی، بهزاد احمدی و امجد ویسی آثار ارسالی را داوری کردند و ازمیان آثار ارسالی ۱۰ اثر را برای قرائت در این برنامه انتخاب کردند.

گفتنی است، این شب شعر به همت شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و با همکاری حوزه هنری استان کردستان و انجمن های ادبی و فرهنگی استان کردستان برگزار شد و در پایان از شاعران برگزیده با اهدای لوح های سپاس تجلیل به عمل آمد.