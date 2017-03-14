کونگ فوتوا کاران کردستانی در مسابقات بین المللی خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کونگ فوتوای ایران به منظور حضور در رقابت های بین المللی با ۱۱ ورزشکار کردستانی در قالب تیم ملی کشورمان در این مسابقات شرکت کرد.

رقابت های کونگ فوتوای بین المللی آذربایجان از روز ۲۱ اسفند ماه با حضور کشورهای مختلف در شهر باکو آغاز شد.

تیم ملی ایران با ۲۲ کونگ فوکار بزرگسال در بخش های آزاد، نیمه آزاد و هنرهای فردی در این رقابت ها حضور یافت.

بلال رستمی، محمد کریمی، جمشید داستانی، عبداله وطنی، وحید مهرزاد، حسین کرمی، سینا ویسی، بهزاد شیخ احمدی، بهزاد فریدی، هومن خاتونی و باقرمحمدی ۱۱ ورزشکار کردستانی بودند که کاروان ایران را در مسابقات همراهی کردند.

در پایان این رقابت ها کونگ فوتوا کاران کردستانی، بلال رستمی، جمشید داستاتی، سینا ویسی، عبداله وطنی، بهزاد فریدی، حسین کرمی، بهزاد شیخ اسماعیلی و محمد شریفی در اوزان مختلف هشت نشان طلا را کسب کردند و هومن خاتونی ، محمد کریمی و وحید مهرزاد نیز مدال نقره را بر گردن آویختند.

در نتیجه تیمی، تیم ایران بر سکوی نخست ایستاد و آذربایجان دوم شد، گرجستان و روسیه به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

فرهاد میمنت آبادی رئیس هیأت استان کردستان به عنوان سرپرست و باقر محمدی نیز در جایگاه سرمربی در این رقابت ها حضور داشتند.

رقابت های بین المللی کونگ فوتوای آذربایجان طی روزهای ۲۱ تا ۲۳ اسفند ماه با حضور کشورهای شرکت کننده در شهر باکو برگزار شد.