سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادف زنجیره ای شامگاه دوشنبه در محور همدان - تهران عنوان کرد: در این حادثه برخی خودروها به علت لغزندگی جاده دچار واژگونی شدند و بی احتیاطی رانندگان نیز منجر به برخورد خودروها به یکدیگر شد.

وی با اشاره به برخورد حداقل ۳۰ دستگاه خودرو در این محور عنوان کرد: این حادثه ۸ مجروح و ۲ کشته برجای گذاشت.

رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه این حادثه از سه راه فرهنگیان همدان شروع شده بود و تا ۲ کیلومتر پس از پلیس راه ادامه داشت، گفت: بیشتر واژگونی ها در حد فاصل انبار نفت تا همدان رخ داده بود.

سرهنگ عزیزی به برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک دستگاه تریلر در این تصادف زنجیره ای اشاره کرد و با بیان اینکه اتوبوس متعلق به خراسان جنوبی بود و از مهران به سمت نیشابور تردد می کرد، گفت: متاسفانه در این حادثه راننده و کمک راننده اتوبوس جان خود را از دست دادند.