  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

سرپرست دامپزشکی دشتی:

طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی ویژه نوروز ۹۶ در دشتی آغاز شد

طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی ویژه نوروز ۹۶ در دشتی آغاز شد

دشتی- سرپرست دامپزشکی شهرستان دشتی گفت: طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز ۹۶ در شهرستان دشتی توسط اکیپ‌های ثابت و سیار آغاز شد.

احمد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش فعالیت تولید، توزیع و عرضه فراورده‌های خام دامی این اداره در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های نظارتی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اقدام به اجرای طرح کشیک و تشدید کنترل و نظارت بهداشتی در سطح شهرستان می‌کنند.

وی افزود: در سال جاری توسط کارشناسان این اداره بر بیش از سه میلیون و  ۱۰۰ هزار کیلوگرم انواع مواد خام دامی شامل مرغ، تخم مرغ، ماهی، گوشت قرمز، میگو و شیر در سردخانه‌ها، فروشگاه‌ها و خودروهای ویژه حمل، نظارت بهداشتی انجام شده است که تعداد کل بازدید های نظارتی بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد بوده است.

ایزدی بیان کرد: در این بازدیدها هزار و ۲۴۲ کیلوگرم مواد خام دامی به علت عدم امکان مصرف معدوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود مواد خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت ارگانهای نظارتی تهیه کنند و مخصوصا از خرید مرغ زنده خارج از زنجیره کشتارگاهی پرهیز کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با دامپزشکی کارشناسان این شبکه را از طریق شماره تماس ۳۵۳۲۲۹۹۷ گزارش کنند.

کد مطلب 3931888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها