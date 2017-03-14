طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی ویژه نوروز ۹۶ در دشتی آغاز شد

احمد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش فعالیت تولید، توزیع و عرضه فراورده‌های خام دامی این اداره در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های نظارتی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اقدام به اجرای طرح کشیک و تشدید کنترل و نظارت بهداشتی در سطح شهرستان می‌کنند.

وی افزود: در سال جاری توسط کارشناسان این اداره بر بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار کیلوگرم انواع مواد خام دامی شامل مرغ، تخم مرغ، ماهی، گوشت قرمز، میگو و شیر در سردخانه‌ها، فروشگاه‌ها و خودروهای ویژه حمل، نظارت بهداشتی انجام شده است که تعداد کل بازدید های نظارتی بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد بوده است.

ایزدی بیان کرد: در این بازدیدها هزار و ۲۴۲ کیلوگرم مواد خام دامی به علت عدم امکان مصرف معدوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود مواد خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت ارگانهای نظارتی تهیه کنند و مخصوصا از خرید مرغ زنده خارج از زنجیره کشتارگاهی پرهیز کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با دامپزشکی کارشناسان این شبکه را از طریق شماره تماس ۳۵۳۲۲۹۹۷ گزارش کنند.