وجود ۱۰۸ تعاونی درزنجان/توزیع میوه شب عید در ۷۱ غرفه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوری شامگاه دوشنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی، افزود: امسال نیز مطابق سنوات گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم برای تإمین میوه شب عید مردم زنجان پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: امسال بر اساس استعلام اتاق اصناف ۷۱ غرفه در استان برای عرضه میوه شب عید پیش بینی شده که ۴۰ مرکز در شهر زنجان خواهد بود.

مدیر عامل سازمان تعاون روستایی استان زنجان گفت:برچسب روی میوه‌ها نصب شده که توزیع بر آن اساس انجام شود و در غرفه‌های توزیعی هم بنر یکسان نصب خواهد شد که مشخص شود، اینها نسبت به توزیع میوه شب عید اقدام کرده‌اند.

نوری تاکید کرد: لیست محل‌های توزیع میوه شب عید نیز در نقاطی از شهر تعیین شده که تهیه آن برای مردم راحت باشد.

وی افزود: پرتقال تامسون و مصری قبل از عید توزیع می شود و پرتقال والنسیا نیز پس از عید برای تنظیم بازار توزیع می‌شود و مشکلی برای توزیع میوه شب عید در استان زنجان وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان تعاون روستایی استان زنجان تصریح کرد: سهمیه استان زنجان در سال‌های گذشته پرتقال ۸۰۰ تن و سیب ۴۰۰ تن بوده و امسال نیز بر همین اساس اقدام به توزیع میوه شب عید خواهد شد و سال‌های قبل عرضه پرتقال بیشتر از نیاز مردم بوده است.

نوری گفت: نخستین محموله‌های میوه شب عید از ۱۳ این ماه وارد شده و پرتقال‌های مصری چون شرایط قرنطینه را طی کرده اند قابل عرضه هستند و شرایط قرنطینه‌ای پرتقال‌های ترکیه نیز چند روز آینده به پایان می رسد.

.وی ابراز کرد: در حال حاضر ۱۰۸ تعاونی در حوزه تعاونی های تولید، کشاورزی، روستایی و زنان در مناطق مختلف استان زنجان در حال فعالیت هستند.

مدیر عامل سازمان تعاون روستایی استان زنجان گفت: تعاونی های روستایی بیش از ۸۰ درصد تعاونی ها در استان زنجان را تشکیل می دهد و هم اکنون ۶۷ تعاونی روستایی در سطح استان فعال است.

نوری با اشاره به فعالیت ۲۰ تعاونی تولید، ۱۷ تعاونی کشاورزی و چهار تعاونی زنان روستایی در استان زنجان گفت: شهرستان خدابنده با دارا بودن ۲۶ تعاونی در حال حاضر بیشترین تعداد تعاونی ها را به خود اختصاص داده به طوری که تعاونی های مستقر در این شهرستان به لحاظ سود دهی و بازرگانی فعال تر از تعاونی های سایر شهرستان ها هستند.