آماده باش ۱۳۳۳ پایگاه امداد و نجات نوروزی/ پوشش هوایی عملیات ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اعلام این مطلب که ۲۰ هزار نفر از جوانان جمعیت هلال احمر در تعطیلات نوروز در خدمت هموطنان و مسافران نوروزی خواهند بود، افزود: هزار و ۵۰۰ پزشک و پرستار داوطلب نیز در ۱۱۳ پایگاه داوطلبان در این ایام آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

وی ادامه داد: ۴۰ درصد به ظرفیت بالگردهای جمعیت اضافه شده و به این ترتیب تمام کشور زیر پوشش هوایی جمعیت هلال احمر قرار گرفته است.

ضیائی با اشاره به همکاری ۱۰۰ هزار امدادگر و نجات گر با جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، گفت: ۵۰۰ نفر از این تعداد امسال در قالب طرح ویژه نیروهای واکنش سریع ۴۰ هزار ساعت آموزش های تخصصی دیده اند.

وی با اعلام اینکه در ایام نوروز در هر استان ۱۵ نفر از نیروهای واکنش سریع مستقر می شوند، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد نیروهای واکنش سریع جمعیت هلال احمر در سال آینده به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر خواهد رسید.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه دو میلیون نفر از جمعیت کشور داوطلب ارائه خدمات در جمعیت هلال احمر هستند، گفت: از این حیث جمهوری اسلامی ایران جزء چهار کشور برتر دنیا است و از نظر نسبت تعداد داوطلبان به جمعیت ، ایران نخستین کشور جهان است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر تنها ۸ هزار پرسنل رسمی و قراردادی دارد و همه خدمات از طریق داوطلبان صورت میگیرد.

ضیائی با بیان اینکه از ۱۰ مخاطره طبیعی ۸ نوع آن در ایران وجود دارد، گفت: متاسفانه از نظر شاخص آمادگی خانواده ها از یکصد، ایران رقمی بهتر از ۹/۳ درصد کشف نکرده است و این رقم بسیار پایین است.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: این رقم در کشورهای توسعه یافته ۸۰ و میانگین آن در دنیا ۳۰ تا ۴۰ است.

وی گفت: بر این اساس جمعیت هلال احمر کشور طرحی را آماده کرده است تا در برنامه پنج ساله ۲۵ میلیون خانوار ایرانی را آموزش دهد.

ضیائی افزود: در اجرای طرح خانواده آماده دربرابر مخاطرات امدادگران ۱۲ بار به خانواده ها مراجعه می کنند و به آنها آموزش می دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در زلزله احتمالی در تهران بزرگ خسارات و تلفات بسیار بالا خواهد بود و در صورت افزایش آمادگی مردم می توانیم شاهد کاهش تلفات احتمالی باشیم.

وی افزود: امسال جمعیت هلال احمر ۴۰ هزار ماموریت امداد و نجات داشت و این نشان از افزایش حوادث و سوانح دارد.

ضیائی گفت: ماموریت های امدادگران ما امسال در زمینه سیل و آب گرفتگی ۱۶ درصد و در زمینه برف و کولاک ۵۰ درصد افزایش یافت.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: ۵۰ درصد ماموریت امداد گران جمعیت هلال احمر حوادث ترافیکی و تلفات جاده ای است.

وی گفت: افزایش تعداد ماموریت ها مطلوب ما نیست و نقطه مطلوب از نظر ما کاهش این ماموریت ها با آموزش مناسب و پیشگیری از حوادث است.

ضیائی با بیان اینکه امسال ۷۰ درصد از اعتبارات اختصاصی جمعیت هلال احمر جذب شد، افزود: از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب جمعیت از محل منابع عمومی امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان جذب شد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به پیچیدگی های جذب اعتبارات از منابع عمومی گفت: نباید منتظر بروز بحران باشیم تا بعد به آن اعتبار تخصیص دهیم.

وی افزود: اعتبارات اختصاصی و عمومی جمعیت هلال احمر در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یافته است.