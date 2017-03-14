  1. استانها
  2. همدان
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۲۸

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی در زادگاهش برگزار می شود

همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی در زادگاهش برگزار می شود

اسداباد - سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی دقایقی پیش وارد شهرستان اسدآباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی دقایقی پیش وارد شهرستان اسدآباد شد.

همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی به مناسبت یکصد و بیستمین سال درگذشت بیدارگر مشرق زمین ساعتی دیگر در زادگاه وی برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میهمان ویژه این مراسم است و نشست با اصحاب فرهنگ،   هنر و رسانه استان، افتتاح تالار قرآن همدان و شرکت در شورای اداری استان همدان از دیگر برنامه های سفر یک روزه صالحی امیری به همدان است.

کد مطلب 3931916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه