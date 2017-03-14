همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی در زادگاهش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی دقایقی پیش وارد شهرستان اسدآباد شد.

همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی به مناسبت یکصد و بیستمین سال درگذشت بیدارگر مشرق زمین ساعتی دیگر در زادگاه وی برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میهمان ویژه این مراسم است و نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان، افتتاح تالار قرآن همدان و شرکت در شورای اداری استان همدان از دیگر برنامه های سفر یک روزه صالحی امیری به همدان است.