کسب ۵ مدال برای کونگ فوکاران قم در جمهوری آذربایجان

محمد خان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایان مسابقات کونگ فوی بین المللی جام صلح جمهوری آذربایجان با درخشش کونگ فوکاران ما همراه بود و همه اعضای قمی تیم اعزامی کشورمان به باکو با دست پر به کار خود در این مسابقات پایان دادند.



وی افزود: تیم منتخب کونگ فو توآ سنتی ایران در این مسابقات در رقابت با تیم‌هایی از کشورهای مختلف جهان موفق عمل کرد اما بخش مهمی از این موفقیت به درخشش کونگ فوکاران دختر و پسر قم وابسته بود.



سرپرست هیئت کونگ فوی استان قم گفت: هر ۵ عضو قمی تیم ملی کونگ فو توآ سنتی ایران در این رقابت‌ها در پایان این مسابقات در روز دوشنبه مدال گرفتند که جز یک مدال بقیه مدال‌ها طلا و با بالاترین رنگ و کیفیت بود گرچه تنها نقره استان قم در این مسابقات می‌توانست طلا باشد و نماینده ما شایسته کسب قهرمانی بود.



خان احمدی بیان داشت: در این مسابقات وحید ملکی و مرتضی حیدری ۲ کونگ فو کار جوان و آینده دار استان قم طلا گرفتند و مهدی حسین پور در دیدار نهایی مغلوب حریف خود شد و در نهایت در عین لیاقت، مدال نقره کسب کرد.



وی عنوان کرد: در بخش بانوان، فاطمه فروزنده دختر کونگ فوکار قمی موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند و طلایی شود و معصومه ترابی دیگر دختر کونگ فوکار اعزامی از استان قم در قالب تیم کونگ فو توآ سنتی ایران نیز در نهایت موفق به کسب نشان طلا شد.



سرپرست هیئت کونگ فوی استان قم تصریح کرد: هدایت تیم اعزامی از کشورمان بر عهده مرتضی ابریان مربی پر تلاش و توانمند کونگ فوی استان قم بود تا چارچوب تیم اعزامی ایران را ورزشکاران قمی تشکیل دهند.