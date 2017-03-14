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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۱

گزارش تکان‌دهنده «یونیسف» از وضعیت کودکان جنگ‌زده یمنی

گزارش تکان‌دهنده «یونیسف» از وضعیت کودکان جنگ‌زده یمنی

صندوق کودکان سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که در طول دو سال تجاوز نظامی سعودی به خاک یمن بیش از ۱۵۰۰ کودک یمنی شهید و بیش از ۲۴۰۰ نفر از آنها دچار معلولیت‌های گوناگون شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گزارش تکان دهنده ای را از وضعیت کودکان یمنی پس از تجاوز نظامی سعودی به این کشور منتشر کرد.

در گزارش این نهاد بین المللی آمده است: از ماه مارس سال ۲۰۱۵ تا بدین لحظه بیش از ۱۵۰۰ کودک یمنی در حملات سعودیها کشته شده اند.

این نهاد بین الملل در گزارش خود همچنین آورده است: طی دو سال گذشته همچنین بیش از ۲۴۰۰ کودک یمنی به اشکال مختلف، دچار معلولیت شده اند.

یونیسف همچنین در گزارش خود آورده است: در طول دو سال گذشته جنگنده های سعودی ۲۱۲ بار مدارس مختلف در یمن را بمباران کرده و ۹۵ بار نیز به بیمارستان ها یورش برده اند.

گفتنی است، حملات ددمنشانه رژیم سعودی به مردم بی دفاع و بی گناه یمن از حدود دو سال پیش آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵ هزار شهید برجای گذاشته است.

کد مطلب 3931931

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