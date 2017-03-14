به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارجاع پرونده‌ای از سوی بازپرسی شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ (سعادت آباد) به پلیس امنیت عمومی ناجا مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودروکاران «سبلان نوین»، رسیدگی به آن در دستور کار این پلیس قرار گرفت که بلافاصله تیم ویژه‌ای از مأموران مجرب پلیس امنیت با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیات خود را برای دستگیری متهمان آغاز کرد.

در تحقیقات پلیس مشخص شد، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت لیزینگی فاقد مجوز پس از تأسیس آن با دریافت مبالغی از خریداران خودرو تحت عنوان پیش فروش و اقساطی، بدون عمل به تعهدات خود در سطح شهر تهران فعالیت می‌کردند اما در پی شکایت تعدادی از مالباختگان، اعضای هیئت مدیره شرکت متواری شدند.

با توجه به متواری شدن اعضای هیئت مدیره و نیز وجود ۴۵۰ شاکی و مالباخته، حکم دستگیری دو متهم اصلی پرونده از سوی بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب صادر شد.

مأموران پلیس امنیت عمومی ناجا با به‌کارگیری شگردهای خاص پلیسی و رصدهای اطلاعاتی موفق شدند، مخفیگاه متهمان را در سطح شهر تهران شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاه‌شان دستگیر کنند.

پلیس از دیگر شکات و مالباختگان این پرونده خواست برای طرح شکوائیه به بازپرسی شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران (سعادت آباد) مراجعه کنند.