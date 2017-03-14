پویش خیابانی «نه به مواد محترقه خطر ساز» در آبادان به راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، این پویش با مشارکت دانشکده علوم پزشکی آبادان، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، نیروی انتظامی، صدا و سیما و هنرنمایی بهنام کاوه یکی از هنرمندان آبادانی در محل چهارراه امیرکبیر (معروف به امیری) برگزار شد.

شرکت کنندگان در این پویش با توزیع بروشورهای آموزشی در میان رهگذران و خودروها، به طور رو در رو نیز آنها را به استفاده نکردن از مواد محترقه در آئین چهارشنبه سوری تشویق می کردند.

جمعی از جوانان آبادانی با در دست داشتن دست نوشته هایی حاوی جملاتی همچون «با لبخند به استقبال نوروز برویم»، «مواظب کودکان و بیماران باشیم»، «چهارشنبه سوری بی خطر» از مردم خواهان برپایی جشن چهارشنبه سوری به شکل بی خطر شدند.

بهنام کاوه هنرمند نامدار آبادانی در عرصه تئاتر خیابانی نیز با اجرای نمایش«چهارشنبه سوری بی خطر» مردم را به مراقبت از فرزندانشان به منظور استفاده نکردن از مواد محترقه دعوت کرد.

در حاشیه این پویش نیز، طوماری با شعار«این چهارشنبه مراقب سلامت خود و دیگران باشیم» تهیه و توسط آبادانی ها امضاء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه در سالهای اخیر در آئین زیبای چهارشنبه سوری که از سنت های ایرانیان در آستانه نوروز و در آخرین چهارشنبه هر سال است، به دلیل رعایت نکردن برخی موارد به ویژه در استفاده از مواد محترقه توسط کودکان و حتی جوانان شاهد بروز حوادث تلخ و ناگواری برای خانواده ها از جمله فوت، قطع عضو و یا جراحات بوده ایم.