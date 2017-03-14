فیلم های شبکه های سیما در شب چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دکل» به کارگردانی پیتر برگ، سه شنبه ۲۴ اسفندماه ساعت ١٦ از شبکه یک سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مایک ویلیامز که روی دکل نفتی دیپواترهورایزون در خلیج مکزیک کار می کند عازم ماموریت می شود. این دکل بزرگترین دکل اکتشاف نفت شناور آمریکاست که در سواحل مکزیک مشغول به کار است. شرکت نفت و چند شرکت سرمایه گذار تصمیم می گیرند دکل را که از قطعات سرهم ساخته شده جمع آوری کرده و به جای دیگری منتقل کنند که ... .

در این فیلم حادثه ای که محصول ۲۰۱۶ هنگ کنگ و آمریکا است، مارک والبرگ، کیت هادسن، کرت راسل و جان مالکویچ ایفای نقش کرده اند.

اژدهای پیت

فیلم سینمایی «اژدهای پیت» به کارگردانی دیوید لاوری، ساعت ١٧ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسر بچه ای به نام پیت بعد از تصادف پدر و مادرش در جنگل تنها می ماند ناگهان در آنجا اژدهایی می بیند و با او دوست می شود. آن ها ۶ سال با هم زندگی می کنند تا اینکه چوب برها به محل زندگی آن ها می رسند. گریس که زن جوانی است و با پدرش زندگی می کند قرار است با یکی از این چوب برها به نام جک ازدواج کند و...

نقطه شکست

فیلم سینمایی «نقطه شکست» به کارگردانی اریکسون کور، ساعت ٢١ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ادگار رامیرز، لوک بریسی و ری وینستون آمده است: یک مأمور FBI مخفیانه به جمعی از ورزشکاران حرفه ای نفوذ می کند که به آنها مشکوک است. این گروه در تدارک یکی از پیچیده ترین و بی سابقه ترین سرقت های مسلحانه هستند که ... .

رابینسون کروزو

انیمیشن بلند «رابینسون کروزو» به کارگردانی وینسنت کستلوت و بن استاسن تولید فرانسه و بلژیک، سه شنبه ٢٤ اسفندماه ساعت ٢٠ روی آنتن شبکه کودک و نوجوان می رود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: با ورود رابینسون کروزو به جزیره ای که ساکن های آن تنها حیوانات هستند و آشنایی او با یک طوطی و دوستانش حوادث جالب و هیجان انگیزی اتفاق می افتد که ... .

تنها در خانه ۱

فیلم سینمایی «تنها در خانه ١» سه شنبه ساعت ٢٢:٣٠ از شبکه کودک و نوجوان پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مکالی کالکین، جو پشی، دنیل استرن، جان هرد، کاترین اوهارا و رابرتز بلوسومو بیلی برد آمده است: خانواده مک‌کالیستر تصمیم دارند تا برای تعطیلات کریسمس به پاریس بروند. شب قبل از سفر بین کوین و بچه‌های دیگر مشکلی پیش می‌آید. پدر و مادر کوین برای تنبیه او را به اتاق شیروانی طبقه سوم می‌فرستند و ... .