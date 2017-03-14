  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

طراحی قاب برای سازگار کردن آیفون با گوشی های اندرویدی

طراحی قاب برای سازگار کردن آیفون با گوشی های اندرویدی

اجرای برنامه های اندرویدی بر روی گوشی های آیفون یکی از اهداف مهم هکرهاست. اما حالا با طراحی یک قاب خاص تحقق این هدف تسهیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، قاب یاد شده که چشم یا Eye نام دارد با حمایت مالی Kickstarter ساخته شده و اجرای همزمان دو سیستم عامل اندروید و iOS را ممکن می کند. این قاب در عمل یک گوشی مجزاست که با متصل شدن به آیفون دسترسی به امکانات و قابلیت های مختلف را ممکن می کند.

قاب یاد شده از بلندگو، میکروفون و دوربین های گوشی آیفون استفاده می کند، اما خود نیز از دیگر امکانات یک گوشی اندرویدی برخوردار است. این قاب از قابلیت نصب دو سیم کارت برخوردار است و می توان به آن کارت حافظه هم افزود. جک هدفون ۳.۵ میلیمتری و امکان نصب باتری جداگانه و تراشه ان اف سی از جمله دیگر امکانات این قاب است.

قاب مذکور حتی دارای نمایشگر ۵ اینچی AMOLED نیز هست و لذا امکانات زیادی را به گوشی آیفون شما می افزاید. قاب یاد شده با همه این امکانات ۱۲۹ دلار قیمت دارد و البته اگر امکان استفاده از سیم کارت از آن حذف شود، قیمت قاب یاد شده باز هم کاهش می یابد و به ۹۵ دلار می رسد. عرضه قاب یاد شده از اواسط تابستان سال آینده آغاز می شود.

کد مطلب 3931953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه