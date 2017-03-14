طراحی قاب برای سازگار کردن آیفون با گوشی های اندرویدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، قاب یاد شده که چشم یا Eye نام دارد با حمایت مالی Kickstarter ساخته شده و اجرای همزمان دو سیستم عامل اندروید و iOS را ممکن می کند. این قاب در عمل یک گوشی مجزاست که با متصل شدن به آیفون دسترسی به امکانات و قابلیت های مختلف را ممکن می کند.

قاب یاد شده از بلندگو، میکروفون و دوربین های گوشی آیفون استفاده می کند، اما خود نیز از دیگر امکانات یک گوشی اندرویدی برخوردار است. این قاب از قابلیت نصب دو سیم کارت برخوردار است و می توان به آن کارت حافظه هم افزود. جک هدفون ۳.۵ میلیمتری و امکان نصب باتری جداگانه و تراشه ان اف سی از جمله دیگر امکانات این قاب است.

قاب مذکور حتی دارای نمایشگر ۵ اینچی AMOLED نیز هست و لذا امکانات زیادی را به گوشی آیفون شما می افزاید. قاب یاد شده با همه این امکانات ۱۲۹ دلار قیمت دارد و البته اگر امکان استفاده از سیم کارت از آن حذف شود، قیمت قاب یاد شده باز هم کاهش می یابد و به ۹۵ دلار می رسد. عرضه قاب یاد شده از اواسط تابستان سال آینده آغاز می شود.